Ларионов рассказал о травме нападающего Чинахова

После победы над Австрией со счетом 7:1 на молодежном чемпионате мира по хоккею главный тренер российской команды Игорь Ларионов рассказал о том, сыграет ли в следующем матче получивший повреждение нападающий Егор Чинахов.

Против австрийцев Чинахов успел сыграть несколько смен, после чего получил повреждение. Игрок сборной Австрии сбил российского форварда, когда тот выходил один на один. В результате Чинахов неудачно врезался в борт и повредил ногу. Больше на льду он не появлялся.

После матча у наставника россиян Игоря Ларионова спросили, сумеет ли форвард принять участие в матче против Швеции, который пройдет рано утром 31 декабря.

"Сыграет ли Чинахов со Швецией? Тяжело сказать. Думаю, доктора будут решать. Пока я не могу сказать, что будет завтра. На данный момент он не готов играть со шведами", - цитирует Ларионова Sport24.

Наставник россиян также поделился своими впечатлениям от игры.

"Больше всего мне понравилось, что мы выиграли. Ребята, которые не могли забить в предыдущих встречах, наконец-то смогли забить. Хотел бы выразить респект сборной Австрии, соперник сражался", - сказал он.