Молодежная сборная России по хоккею в третьем матче молодежного чемпионата мира разгромила Австрию - 7:1. В четверг команде Игоря Ларионова предстоит сыграть со шведами.

В третьем матче молодежного чемпионата мира сборная России встречалась с командой Австрии. После неудачи с чехами команде Игоря Ларионова было необходимо побеждать.

Тренерский штаб российской команды предоставил отдых основному вратарю Ярославу Аскарову. Место в воротах занял Артур Ахтямов, также произошли небольшие изменения и у полевых игроков.

Сборная России довольно быстро сумела открыть счет. Егор Чинахов выскочил один на один с вратарем австрийской команды, но был сбит. Арбитр встречи назначил буллит, который четко реализовал Родион Амиров. Чинахов же получил травму ноги и площадку покинул.

На седьмой минуте первую шайбу на турнире забросил капитан российской команды Василий Подколзин. Спустя почти семь минут он же оформил дубль, а под занавес периода был близок и к третьему голу, но с линии шайбу добил в сетку Марат Хуснутдинов.

Второй период матча прошел с обилием голевых моментов у ворот австрийцев, но забить подопечным Ларионова не удалось. Зато австрийцы свой шанс реализовали - Зенна Петерс с близкого расстояния переиграл голкипера российской сборной.

В третьем периоде российская сборная наконец-то получила возможность сыграть в большинстве после удаления Тима Харниша. Артемий Князев кистевым броском от синей линии забросил пятую шайбу в ворота австрийцев.

Этот гол не стал последним в матче. Егор Афанасьев и Арсений Грицюк установили окончательный результат матча - 7:1. Россия обеспечила себе место в четвертьфинале.

Сборная России уверенно победила. Рано утром 31 декабря ее ждет встреча с командой Швеции, которая разгромила Чехию - 7:1. Шведы выиграли уже 55 матчей подряд на групповой стадии. А команда России не может выиграть у них уже семь матчей. Хочется верить, что эта серия будет прервана.