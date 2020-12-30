Лукашенко: Против Беларуси развязали информационную войну

Священным долгом перед нынешним и грядущими поколениями назвал президент Беларуси Александр Лукашенко сохранение родной страны. "И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия", - заявил он 30 декабря, выступая перед минским отрядом милиции особого назначения, передает пресс-служба.

Давая оценку процессам, которые происходят на политической карте планеты, Лукашенко подчеркнул, что мир становится "все менее безопасным для жизни нормального человека, а ряд государств и вовсе погрузился в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов".

Возле западных и северных границ Беларуси, напомнил президент, идет постоянное наращивание военного потенциала. А "Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО". Более того, добавил он, стране грозят не только введением новых экономических санкций, против нее "развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации".

И хотя мятеж, блицкриг или цветная революция в республике не прошли, сидящие за рубежом так называемые "борцы" продолжают изобретать новые козни против белорусского государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики", - сказал глава государства.

Вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей, отметил он, они призывают к уличным баталиям. Взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Активно содействуют призывам расправляться с несогласными, их детьми, женами и близкими людьми. "При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Правда, констатировал он, страсти немного улеглись, и люди воочию смогли увидеть, кто рвался к власти в стране. "Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - напомнил Лукашенко.

Но, несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась, считает он, по простой причине: "Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина".

В этот же день президент Беларуси вручил государственные награды сотрудникам милиции и военнослужащим. Он поблагодарил правоохранителей и военных за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу. "Для каждого из вас это надежный ориентир, определяющий дела и поступки", - подчеркнул Лукашенко.

Награды получили, сообщает БЕЛТА, представители министерств внутренних дел и обороны, КГБ, государственного пограничного комитета, службы безопасности президента. Затем главнокомандующий ВС посетил расположение отряда милиции особого назначения, где командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба доложил о совершенствовании материально-технической базы отряда и строительстве новых объектов.

В здании штаба глава государства посетил комнату боевой славы отряда и оставил запись в книге почетных гостей.