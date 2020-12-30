Мадуро озвучил сроки поставки в Венесуэлу вакцины "Спутник V"

Десять миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами.

Он подчеркнул, что вакцина будет предоставлена всем жителям бесплатно, а приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам. После доставки "Спутник V" "в следующие 90 дней Венесуэла вакцинирует десять миллионов человек", - цитирует РИА Новости Мадуро.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о заключении контракта на поставку российской вакцины "Спутник-V". "Мы подписали договор о вакцинации десяти миллионов человек, и уже занимаемся планированием", - подчеркнула Родригес. Она также отметила надежность российского препарата.