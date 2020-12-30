Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году

Порядок прохождения водительской медкомиссии остается прежним до конца 2021 года. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко, а в среду, 30 декабря, документ зарегистрировали в Министерстве юстиции.

В Минздраве подтвердили, что в новом году никаких дополнительных анализов вводиться не будет, медосвидетельствование водителей останется прежним, как минимум, еще год. Однако в ведомстве подчеркнули, что эксперты Минздрава работают над совершенствованием процедуры освидетельствования. Планируется, что в дальнейшем в ней появятся дополнительные методы выявления психических расстройств, которые могут повлечь тяжкие последствия для участников дорожного движения. Однако нововведения не повлияют на рост цен на прохождение медкомиссии и ее длительности, подчеркнули в ведомстве.

Ранее многие СМИ писали об изменении порядка медосвидетельствования водителей в новом году. Ожидалось, что водителей обяжут сдавать кровь на специфический маркер, в результате чего стоимость водительской медсправки могла вырасти в разы.