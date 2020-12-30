Министр спорта РФ исполнил мечту 10-летнего мальчика

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин исполнил мечту 10-летнего Никиты Менюшкова из Мурманской области, подарив ему горные лыжи и горнолыжные ботинки.

В среду Олег Матыцин в рамках акции "Елка желаний" посетил город Кировск. Встреча с 10-летним Никитой Менюшковым прошла на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр", где тренируется Никита. У мальчика ДЦП. Он живёт с родителями и старшей сестрой в г. Апатиты.

Для мальчика и его семьи приезд министра стал сюрпризом.

"Такие ребята, как Никита, - очень целеустремлённые, они - пример для людей, у которых нет ограничений, - приводит слова Матыцина сайт Минспорта РФ. - Мы видим, с каким желанием и мотивацией они тренируются и учатся. Для всего общества важно, чтобы у детей была возможность заниматься спортом, тогда они и учатся лучше, а потом добиваются многого в жизни, потому что знают, что такое труд. Рад, что мы с нашим Правительством помогаем ребятам осуществлять их мечты".

Никита также умеет ездить верхом на лошади, занимается плаванием (в рамках Хибинского спортивного фестиваля в марте 2020 года участвовал в соревнованиях и занял четвёртое место среди здоровых спортсменов), рисует, играет на пианино.

В 2019 году награждён дипломом главы города Кировска одарённым детям и учащейся молодежи. В 2020 году стал лауреатом всероссийского конкурса рисунка "Символ моей страны".

Никита - настоящий спортсмен, очень трудолюбивый и целеустремленный. За годы занятий у него появилась уверенность в своих силах, улучшилась осанка и координация, сократились спастические симптомы. Ззанятия терапевтическим горнолыжным спортом стали для Никиты эффективным видом реабилитации.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря.

Ранее в рамках этой акции подарки детям вручили Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министры.