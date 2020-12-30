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30.12.2020 16:21
Рубрика: Власть

Мишустин лично подарил синтезатор Наде Столпник

Текст: Владимир Кузьмин
Накануне Нового года премьер-министр Михаил Мишустин приехал в Тверь, чтобы выполнить праздничное пожелание Нади Столпник. Она загадала себе синтезатор, а глава правительства на прошлой неделе снял ее открытку с "Елки желаний". Тогда все узнали, что он сам когда-то мечтал о синтезаторе. Премьер с экрана телевизора пообещал девочке, что сам выберет музыкальный инструмент.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

К Наде Михаил Мишустин - ей он представился просто Мишей - приехал с охапкой подарков. Днем ранее ребенок отмечал день рождения и по этому случаю получил в подарок куклу, которой сразу же выбрали имя Ксюша.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Надя стеснялась появившегося гостя, но это очень быстро прошло - когда премьер сам сел за клавиши синтезатора и стал наигрывать ей разные детские песни. Под аккомпанемент главы правительства девочка спела песню про елочку.

Закончив с подарками, семья Нади вместе с Михаилом Мишустиным сели за стол и попили чай со сладостями.

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