В мире
30.12.2020 18:52
Текст: Юрий Сизов

Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн

Финансовый год в рамках Союзного государства завершается, судя по информации из официальных источников Беларуси, получением первого транша российского кредита в сумме, эквивалентной $500 млн.

Фото: Олег Фойницкий/ РИА Новости
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"В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России о предоставлении правительству РБ государственного кредита 30 декабря на счет Минфина поступили средства первого транша в сумме, эквивалентной $0,5 млрд", - подтвердил БЕЛТА источник в отраслевом ведомстве страны.

Как уже сообщалось, соглашение о предоставлении кредита было заключено 21 декабря. Что же касается второго транша российского кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд, то он будет предоставлен Минску уже в 2021 году, уточняет агентство.

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