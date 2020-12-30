На каких АЗС в России не стоит заправляться

Приблизительно каждая восьмая заправка работает с нарушениями по физико-химическим показателям техрегламента. К такому выводу пришли специалисты Росстандарта, проверившие 1015 АЗС.

Нарушения были найдены на 130 объектах. Также на каждой 11-й заправке были найдены нарушения в документации, а на каждой 5-й - несоблюдение обязательных требований по обеспечению единства измерений.

Большая часть проверок в этом году были внеплановыми, специалисты старались сделать акцент на проблемных регионах и на тех АЗС, по которым поступали жалобы от водителей.

Из отобранных 1942 образцов топлива 7,8 процента не соответствовали нормам. Большая часть нарушений пришлась на дизельное топливо.

По результатам проверок ведомство подготовило обновленную Карту качества топлива России. При составлении руководства в Росстандарте учли данные повторных проверок и устранения нарушений по проекту "Топливо без обмана".

Замглавы ведомства Алексей Кулешов пояснил, что за пять лет доля выявляемого топливного суррогата сократилась более чем вдвое. В следующем году Росстандарт планирует запустить новый цифровой сервис, который позволит автовладельцам отслеживать факты реализации некачественного топлива практически в режиме реального времени.