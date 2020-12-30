Опубликовано видео голов сборной России в матче против Австрии на МЧМ

В Сети появилось видео голов и лучших моментов матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Австрии.

🎥 Главные моменты матча против сборной Австрии — в традиционном обзоре.

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/SmmNeCJTFQ — Хоккей России (@russiahockey) December 30, 2020

Матч, который прошел в среду рано утром, завершился разгромом австрийской команды со счетом 7:1. Благодаря этому сборная России гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира.

На странице Федерации хоккея России в Twitter опубликованы голы и опасные моменты этого матча.

В составе российской сборной дубль на счету Василия Подколзина, по одной шайбе забросили Родион Амиров, реализовавший буллит, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.