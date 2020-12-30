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30.12.2020 10:08
Рубрика: Легковые авто

Подросток из Африки построил автомобиль за 200 долларов

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Тревел-блогер Дрю Бински побывал в Гане, где встретился с удивительным юношей Кельвином, который своими руками воплотил мечту в жизнь.

Фото: REUTERS
Вор случайно угнал Tesla со скрипкой ценой в 900 тысяч долларов

Как и у любого подростка, у Кельвина была мечта - личный автомобиль, но купить готовый он позволить себе не мог. Тогда Кельвин решил построить его самостоятельно. Рама изготовлена по каркасному типу и профиля, в подвеске использованы детали от мотоцикла, кузовные панели сделаны из старых мусорных баков.

Обратите внимание, что двери открываются на манер Mercedes-Benz SLS и Tesla Model X.

В движение автомобиль Кельвина приводится мотоциклетным двигателем. Дрю Бински признаётся, что был шокирован ещё больше, когда машина тронулась с места.

Отделка выполнена, как в дорогих автомобилях, - из дерева, есть даже аудиосистема и приборная панель.

На постройку машины у Кельвина ушло примерно три года, на все комплектующие он потратил не более 200 долларов.