Подросток из Африки построил автомобиль за 200 долларов

Тревел-блогер Дрю Бински побывал в Гане, где встретился с удивительным юношей Кельвином, который своими руками воплотил мечту в жизнь.

Как и у любого подростка, у Кельвина была мечта - личный автомобиль, но купить готовый он позволить себе не мог. Тогда Кельвин решил построить его самостоятельно. Рама изготовлена по каркасному типу и профиля, в подвеске использованы детали от мотоцикла, кузовные панели сделаны из старых мусорных баков.

Обратите внимание, что двери открываются на манер Mercedes-Benz SLS и Tesla Model X.

В движение автомобиль Кельвина приводится мотоциклетным двигателем. Дрю Бински признаётся, что был шокирован ещё больше, когда машина тронулась с места.

Отделка выполнена, как в дорогих автомобилях, - из дерева, есть даже аудиосистема и приборная панель.

На постройку машины у Кельвина ушло примерно три года, на все комплектующие он потратил не более 200 долларов.