Путин подписал закон о налоге на выплату доходов на Кипр

С доходов в виде дивидендов и процентов, которые выводятся на Кипр, в России будет взиматься налог по ставке 15%.

Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Документ вносит изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Долгие годы кипрская юрисдикция была одной из главных "тихих гаваней" для российского капитала. На остров было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 - более 1,9 трлн. При выплате дивидендов на Кипр ставку можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%. По оценке Минфина, дополнительные поступления от повышения налога составят 130-150 млрд рублей ежегодно.

Исключение сделано для институциональных инвестиций и кипрских публичных компаний с рядом условий - для них ставка не превысит 5%. Полностью освобождены от налога проценты, выплачиваемые из России кипрским банкам, страховым компаниям и пенсионным фондам.

Изменения в соглашение с Кипром внесены во исполнение поручений президента, данных в марте по итогам его обращения к населению. Президент тогда указал, что все доходы, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - 15%.

Аналогичные изменения внесены в соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом и подготовлены для внесения в соглашение с Мальтой. Минфин также запустил денонсацию соглашения с Нидерландами после того, как нидерландская сторона отказалась принять требования о повышении налога на доходы из России. Одновременно российские власти планируют сделать более привлекательными специальные административные районы ("русские офшоры") в Калининграде и Владивостоке для перемещения в Россию офшорных компаний, обладающих российскими активами. После редомициляции (процедуры смены юрисдикции) они обретают статус международной компании и, при соблюдении ряда условий, получают льготы в области налогообложения и валютного регулирования и ряд других преференций.

Протокол о внесении изменений с Кипром будет временно применяться с 1 января 2021 года и вступит в силу с даты последнего из письменных уведомлений обеих сторон о завершении необходимых внутригосударственных процедур.