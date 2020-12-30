В ДТП погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов

В Тверской области погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

"Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования", - написал на своей странице в соцсети губернатор региона Дмитрий Миронов.

По словам официального представителя Ярославской облдумы Анны Сокулиной, Алексей Константинов побывал сегодня в Ростове Великом и после этого направился домой к своей семье, которая живет в Кимрах Тверской области. Своим автомобилем Hyundai он управлял сам.