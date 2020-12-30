Чулымская НПС и ПС "Чулым" отмечают 55-летний юбилей деятельности

Чулымская нефтеперекачивающая станция (НПС) и перекачивающая станция (ПС) "Чулым" Новосибирского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Западная Сибирь" отмечают 55 лет с начала производственной деятельности.

В декабре 1965 года был подписан акт о вводе перекачивающих станций в эксплуатацию. За десять лет до этого события в Западной Сибири началось строительство нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур и магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск. Для обеспечения транспортировки по ним в Новосибирской области были возведены перекачивающие станции.

Сегодня оба производственных объекта, как и прежние годы, выполняют роль промежуточных станций. Их задача - повышение давления в магистральном трубопроводе для дальнейшей транспортировки нефти и продуктов ее переработки по МН и МНПП. За текущий год через Чулымскую НПС было транспортировано около 7,9 млн тонн нефти, а через ПС "Чулым" - более 1,96 млн тонн нефтепродуктов. В зону ответственности ПС "Чулым" и Чулымской НПС входят участки МН Омск - Иркутск протяженностью более 236 км и МНПП Омск - Сокур протяжённостью более 170 км. На этих участках расположены 40 узлов запорной арматуры, камера приема-пуска средств очистки и диагностики, переходы МН и МНПП через железные и автодороги регионального и федерального значения.

На производственных объектах планомерно проводятся работы по модернизации основного и вспомогательного оборудования, соблюдаются строгие стандарты промышленной, пожарной, экологической безопасности и требования охраны труда. В 2018 году в зоне ответственности ПС "Чулым" была выполнена замена линейной части МНПП Омск - Сокур протяженностью порядка 20 км, в том числе, три перехода через железную дорогу. На Чулымской НПС завершено техперевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами магистральной насосной станции, на линейной части МН Омск - Иркутск была выполнена замена узлов запорной арматуры.

В ближайшие годы на Чулымской НПС также будет проведена масштабное обновление производственной инфраструктуры. В том числе, планируется замена магистральных агрегатов, строительство нового закрытого распределительного устройства, реконструкция площадки фильтров - грязеуловителей, техническое перевооружение площадки регулятора давления и магистральной нефтеперекачивающей станции. В зоне ответственности ПС "Чулым" будет продолжена замена участков МНПП.

Станции играют важную роль и в социально-экономическом развитии города Чулыма, обеспечивая жителей рабочими местами. Кроме того, на территории Чулымского района реализуются благотворительные проекты предприятия. В рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования в 2019 году на ремонт и оснащение двух образовательных учреждений г. Чулыма было выделено порядка 14 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"