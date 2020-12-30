Жители городов Сибири не останутся без новогоднего праздника. Но в этот раз он пройдет в условиях ограничительных мер, связанных с эпидситуацией.

Аквалангист в костюме Деда Мороза покормил обитателей большого аквариума в Новосибирском центре океанографии и морской биологии « Дельфиния». Здесь также приготовили новогодние программы, которые покажут в праздничные дни. Фото: Ростислав Нетисов/ РИА Новости

Ночь в отеле

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности и обязательного ношения масок до начала весны 2021 года. Поэтому традиционной встречи Нового года на главной городской елке в центре города не будет.

Конечно, накануне праздника можно покататься на коньках вокруг зеленой красавицы, установленной на площади Ленина. Здесь оборудованы теплые раздевалки, есть пункт проката. Со своими коньками вход на каток свободный. Каток работает с 11:00 до 22:00, но 31 декабря здесь можно будет кататься до 23:00, а потом отправляться домой встречать Новый год в семейном кругу.

Большинство ресторанов также не будет работать в новогоднюю ночь. Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, ежедневная работа заведений общепита разрешена до 24 часов. Однако это не касается работы ресторанов при отелях и гостиницах - они могут быть открыты круглосуточно. Конечно, посетители должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Причем большинство мест в них было забронированы заранее, хотя удовольствие это не из дешевых.

В дни новогодних каникул можно сходить на концерт или спектакль. Так, большую программу для меломанов подготовила Новосибирская филармония. Уже 2 января в зале имени Арнольда Каца выступит Новосибирский академический симфонический оркестр.

В Городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева зрителей ждут уже 3 января, в этот день здесь покажут бессменный хит - комедию "Шутки в глухомани". А 10 января - на сцене театра еще одна "визитная карточка" театра - Ханума.

В академическом молодежном театре "Глобус" детям покажут новогоднее представление "Морозко". Также здесь приготовили сюрприз - "Снежный поход для baby-публики "Птичка на счастье".

В оперном театре НОВАТ в первые дни января на сцене легендарный балет "Щелкунчик" в хореографии Начо Дуато.

А в академическом драмтеатре "Красный факел" маленьких зрителей приглашают на сказки "Лисичка-сестричка и Серый Волк" и "Сон в зимнюю ночь".

Утренник без родителей

В Омске новогодние праздники рекомендовано проводить в семейном кругу, корпоративы отменены. Утренники в школах и детских садах проходят без родителей.

Зато число новогодних городков выросло в разы, только катков в Омске залили более сотни. В городских парках и на стадионах работает прокат коньков. Цены для взрослых - от 70 до 260 рублей, для детей - от 20 до 150. Часть катков предоставляет скидки малышам, многодетным семьям и пенсионерам.

На главных площадях города устроили выставки ледовых скульптур. А на Зеленом острове подготовили сразу три лыжни, открыли аттракцион "Тюбинг-кросс" и катание на надувных санях, прикрепленных к снегоходу. В парке 30-летия ВЛКСМ снегоход можно взять напрокат.

Несмотря на ограничения по количеству зрителей в залах, все восемнадцать омских театров подготовили премьерные спектакли. Омский ТЮЗ представил новогоднюю постановку для детей "А в душе баба Яга - снежинка" и "Все будет отлично!" - для взрослых. Сразу несколько премьер покажет Музыкальный театр. Одна из них - лирическая комедия "Дачный роман", где прозвучат лучшие хиты советской эстрады. Еще один новогодний подарок омичам - "Вечер оперетт".

Новогоднюю резиденцию Снежной Королевы уже открыл единственный в России сельский зоопарк - Большереченский. В этом году здесь построили открытые вольеры для тигров, медведей и яков. Приобрели новых экзотических животных. Здесь обещают уcтроить "Новогодний переполох", а Дед Мороз и Снегурочка напоить гостей горячим чаем.

Гуляем на воздухе

Власти Кузбасса сняли запрет на проведение культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе. Праздничные гуляния с песнями-плясками, конкурсами и играми на площадях пройдут с соблюдением социальной дистанции и масочного режима до 7 января. Также вплоть до 2 января можно устраивать банкеты и корпоративы в кафе и ресторанах. Разрешено и проводить физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых спортзалах в присутствии зрителей. Залы, правда, должны быть заполнены лишь наполовину.

Те же правила действуют и для театров. В зимние каникулы они приглашают зрителей на премьеры. Скажем, Театр для детей и молодежи поставил сказку Бориса Шергина для детей и взрослых "Золоченые лбы" и новогоднюю комедию Эдуардо де Филиппо "Рождество в доме Купьелло".

Музей изобразительных искусств Кузбасса в январе проведет мастер-классы для желающих изготовить своими руками из цветной бумаги символ нового года, а из проволоки и салфеток - праздничное украшение в виде фигурки балерины. К слову, в музее работает выставка из фондов Государственного центрального театрального музея имени А. Бахрушина "Майя Плисецкая. Беззаконная комета". Представлены личные вещи выдающейся балерины XX века, ее балетные туфельки и сценические костюмы от Ива Сен Лорана и Пьера Кардена.

А в Кузбасском государственном краеведческом музее открылась экспозиция "Место Кузбасса на планете". В естественно-научной коллекции - и древний уголь с окаменевшими деревьями, и кости динозавров, обитавших на территории Кузбасса в доисторические времена, и остатки мамонтовой фауны ледникового периода. Совершить путешествие в геологическую историю региона длиной в 500 миллионов лет помогут современные информационные технологии.

Фейерверка не будет?

Несмотря на сложную эпидситуацию, в Барнауле чувствуется приближение Нового года. Город засверкал праздничными огнями, во всех районах появились снежные городки и новогодние ели. Главная елка Алтайского края на площади Сахарова также готова встречать гостей.

- Правда, праздничных торжеств, концертных программ и фейерверков в этом году на ледовых площадках не будет, - отметил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. - Но горожане и гости города смогут побывать здесь с семьями, с друзьями, покататься с горок, полюбоваться на красавицы-елки и снежные фигуры.

К сожалению, из-за пандемии ребятишки в эти каникулы останутся без традиционных бесплатных новогодних представлений. Не будет губернаторской елки, праздничных утренников в школах и детских садах. Но, по словам заместителя председателя комитета по образованию города Натальи Михальчук, все учащиеся младших классов получат новогодние подарки.

А праздничные представления - "Супергерои спасают Новый год", "Пять чудес Деда Мороза" - они могут посмотреть онлайн или пойти с родителями в театры и концертные залы. Так, в кукольном театре маленьких зрителей ждут новогодние сказки - "Морозко", "Госпожа Метелица", "Снежная почта", в краевом театре драмы им. Шукшина они смогут встретиться с героями сказки "Двенадцать месяцев", а в планетарии устроить "Новогодние космические приключения". Но привычного хоровода вокруг елки в театрах и концертных залах в этот раз не будут устраивать. Дед Мороз и Снегурочка поздравят ребят со сцены.

Между тем

Учитывая морозную погоду, надо не забывать, что на время каникул количество общественного транспорта в Барнауле будет сокращено. 1 января автобусов будет на шестьдесят процентов меньше, а 2-3 января - на сорок процентов. С 4-го по 10 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня - с интервалом в пятнадцать минут.