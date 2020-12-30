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30.12.2020 07:47

Шуба для селедки

В канун Нового года цены на продукты в Сибири пошли в рост
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 296(8350)
Предпраздничный ажиотаж подстегнул рост цен на продукты для новогоднего стола. Подорожало практически все. Наиболее ощутимо - фрукты и куриное яйцо, а красная икра - сразу на тысячу рублей.

Продавцы признают, что с дефицитом товаров это не связано. Поднять цены позволил повышенный предпраздничный спрос. Хотя в ряде случаев на то были и объективные причины.

- Для рыбаков этот год в целом сложился неудачно, поэтому стоимость икры выросла, по сравнению с прошлым годом, сразу на четверть. На пятнадцать-двадцать процентов подорожали морская рыба и морепродукты. Это природные факторы, на которые мы повлиять не можем, - пояснил директор профильного производства Алексей Клименко.

Фото: iStock
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В результате филе минтая в Омске продают по цене индейки. Двадцатипроцентное подорожание куриного яйца тоже связано с объективными обстоятельствами. Нынешним летом Омская область пострадала от птичьего гриппа. Все поголовье на крупной птицефабрике и в хозяйствах трех десятков населенных пунктов пришлось уничтожить. Прилавки моментально заполонила привозная продукция, и транспортные расходы отразились на цене курятины и яиц.

Из-за засухи в регионе упали урожаи картофеля, овощей и подсолнечника. Это одна из причин галопирующих цен на растительное масло, Правда, после вмешательства властей оно наряду с сахаром разом подешевело в среднем на десять-пятнадцать рублей. Однако спустя несколько дней цены вновь пошли в рост.

Как сообщили в департаменте городской экономической политики мэрии Омска, за последнюю неделю стоимость подсолнечного масла поднялась 92,14 до 101,50 рубля за литр. Подорожали также молоко, маргарин, огурцы и помидоры и даже питьевая вода.

Из-за высокого спроса на зерно стали дороже мука и хлеб. Из-за курсового роста стоимости ветеринарных препаратов - мясо говядины и кур. Но большинство экспертов связывает рост цен с сезонным фактором.

По данным Росстата, с начала года в наибольшей мере в Сибири подорожали сахар-песок (на 69 процентов), гречка (на 39 процентов), подсолнечное масло (на 26,6 процента), картофель (на 25,1 процента), рис (на 15,3 процента) и пшеничная мука (на 12,7 процента). А вот пшено и капуста подешевели на 5,4 и 3,1 процента соответственно.

Килограмм говядины в Новосибирске стоит 340 руб-лей, что на двадцать процентов дороже, чем в Туве. Самые дешевые куры - в Кемерове, рыба - в Омске. Самая дорогая мука (35 рублей за килограмм) - в Хакасии, хлеб (71 рубль за килограмму) - в Новосибирске. На Алтае килограмм картофеля продают за 21 рубль, в Омске - за 18.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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