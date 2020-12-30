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30.12.2020 07:54

Пока не замкнуло

Состояние электропроводки в омских домах требует оперативного вмешательства
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 296(8350)
Общественная палата РФ и "ЖКХ Контроль" предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах. Для основной части жилых домов в регионах Сибири это действительно серьезная проблема.

Сорок процентов многоквартирных домов в Омске построено более полувека назад. Сотни хрущевок и их ровесников, которые строили как временное жилье, нуждаются в экстренной реанимации.

Например, в доме N88б на проспекте Мира вода из протекающей трубы пропитала кирпич, и среди зимы часть стены обрушилась. Но трубу можно заменить, а вот с проводкой, находящейся внутри мокрых панелей, сложнее. Если в подъездах ее можно обновить в рамках капитального ремонта, то внутри квартир этим должны заниматься сами собственники.

Между тем кабели середины прошлого века не выдерживают нынешней нагрузки. И если в хрущевке хозяйка на кухне одновременно включит микроволновку и гриль, пробки вылетят моментально.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Как ускорить капитальный ремонт своего дома

Да и сама проводка достаточно уязвима.

- Ее можно повредить гвоздем, шуруповертом. Кабель портят грызуны. Расшатанные розетки могут стать причиной короткого замыкания, - перечисляет мастер электротехнической компании Андрей Толоконников. - Как правило, в таких случаях дефект обнаруживается сразу. Чего не скажешь о ситуации, когда вас затопили соседи. Это как мина замедленного действия. Вода постепенно разъедает коробку, оголяя контакты. И это может привести к пожару.

Между тем самостоятельно обновлять проводку многие жильцы не торопятся по финансовой причине.

- Стоимость работ электрика в однокомнатной квартире - по всем правилам, со штроблением стен - обойдется минимум в сорок тысяч рублей. Плюс установка электрофурнитуры, - поясняет Андрей Толоконников. - Вдвое дешевле выйдет установка кабеля без углубленных каналов. Проводка идет по стене, прячется под декоративный П-образный профиль, упирается в выпуклые розетки и выключатели.

Программный подход к решению проблемы мог бы значительно сократить траты жильцов. Специалисты отмечают, что в последнее время при капитальном ремонте жильцы стали все чаще отдавать предпочтение ремонту коммуникаций. По данным Фонда капремонта многоквартирных домов Омской области, сейчас эту строку в перечне работ выбирают собственники каждой пятой многоэтажки.

Прямая речь

Алексей Сокин, руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Омской области:

- В регулярных плановых проверках состояния инфраструктуры квартир я вижу одни плюсы. В первую очередь, внимания требуют дома советских массовых серий. Конечно, проводить такие проверки следует мягко, в форме советов и консультаций. Поддержку управляющих компаний можно осуществлять в рамках действующих жилищных госпрограмм. Возможно, есть смысл вернуться к ФЗ-185, предполагающему возмещение за капремонт в размере до 95 процентов затрат.

Но чтобы более четко понимать масштаб проблемы, для начала следует провести мониторинг состояния жилого фонда. А региональному минэнерго взять эти данные на учет. Думаю, проверки квартирных коммуникаций жильцы встретят с пониманием. Ведь специалисты помогут людям увидеть проблему, то есть своевременно позаботиться о безопасности своей семьи.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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