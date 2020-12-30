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30.12.2020 10:44
Рубрика: Общество

В Томске выпустят лампы, убивающие коронавирус на 99,9%

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: Пресс-служба ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ

В 2021 году в Томске начнут выпускать рециркуляторы для обеззараживания воздуха на основе эксилампы.

Эксилампы - это разработанные томскими учеными новые источники излучения на переходах эксимерных и эксиплексных молекул. По своим оптическим параметрам они являются безопасной альтернативой ртутным лампам низкого давления. Но при этом рециркуляторы с эксилампами способны уничтожать бактерии и вирусы.

Фото: iStock
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Действие излучения эксимерных ламп на микроорганизмы в ТГУ начали изучать еще в начале двухтысячных. Исследования показали, что эксилампы являются перспективной системой для проведения ультрафиолетовой инактивации. В Институте сильноточной электроники СО РАН были созданы опытные образцы установок для обработки воздуха.

- В конце 2020 года научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора дал заключение, что рециркулятор обеспечивает инактивацию 99,9% всех вирусов и бактерий в воздухе, - сообщает пресс-служба ТГУ.

Ученые предлагают использовать новые источники излучения для борьбы с COVID-19. В ближайшее время томский научно-производственный центр приступит к промышленному выпуску рециркуляторов воздуха, в которых установлена KrCl-эксилампа.

- Созданные устройства могут применяться для ослабления последствий распространения новых летальных респираторных инфекций, таких как тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19, вызываемых соответствующими коронавирусами, - отмечают ученые ТГУ.

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