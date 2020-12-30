В Ленобласти депутата оштрафовали за кражу рельсов

В Ломоносовском районе Ленинградской области суд вынес решение по делу муниципального депутата, которого поймали за кражей железнодорожных рельсов. Народный избранник вместе с другом разбирал пути на перегоне между поселком Лебяжье и станцией Краснофлотск.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на траспорте СК РФ, по решению суда депутат заплатит 10 тысяч рублей штрафа.

Во время следствия депутат признался в содеянном, раскаивался, принес официальные извинения железнодорожникам, а также сделал пожертвование в детский дом.

Стоит отметить, что если бы у депутата и его друга получилось бы украсть рельсы, то их стоимость не превысила бы 15 тысяч рублей, а в пункте приема металла за них дали бы еще меньше.