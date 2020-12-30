- Так и сказали: "Мы вам все списали, вы ничего не должны. Платите, как и платили, - за текущее потребление", - просто чудеса какие-то, - удивляется Галина Георгиевна. - Теперь потихоньку буду в доме прибираться к Новому году. Надо елку наряжать, включать гирлянду.
Она до сих пор не может поверить в случившееся. Для нее, инвалида второй группы, последние месяцы превратились в кошмарный сон. За свет бабушка платила каждый месяц в банке, но в сентябре не смогла - ей сказали, что счет для приема средств заблокирован. А как только она обратилась за разъяснениями в энергосбытовую компанию, в гости нагрянул монтер и отключил электричество. После этого пенсионерку и вовсе обвинили, что весь последний год она незаконно пользовалась светом, и вызвали ее в полицию. К счастью, участковый, разобравшись в ситуации, нарушений не нашел. Зато бабушка, вернувшись домой, обнаружила почтовое извещение. На этот раз ее ждал новый "сюрприз" - счет за бездоговорное потребление на... 868 тысяч 974 рубля.
Больше месяца дочь и внук Галины Сидоренко безуспешно обивали пороги энергокомпаний, выясняя, откуда взялась такая страшная сумма. Но родственников пенсионерки только гоняли из одной конторы в другую, называя то одну версию, то другую, не показывая никаких бумаг. И только после того, как историю предали широкой огласке, случилось новогоднее чудо.
- К бабушке домой приехал самый главный начальник, был очень любезен. Сказал, что ситуация произошла, потому что он находился в отпуске, лично принес свои извинения, и свет сразу включили, - рассказал внук пенсионерки Роман Макаров. - А до этого с нами даже никто разговаривать не хотел.
По его словам, никаких денег энергетики больше не требовали. Не взяли даже за услугу подключения, хотя до этого говорили, что это стоит три тысячи рублей. В пресс-службах "Астраханской энергосбытовой компании" и "Россети-Юг" корреспонденту "РГ" подтвердили, что претензий к Галине Сидоренко не имеется. Но куда испарилась громадная сумма, объяснять не стали. Квитанция на ее оплату до сих пор лежит у Галины Сергеевны на кухонном столе.
Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, после публикации ведомство организовало проверку и внесло энергетикам представление с требованием аннулировать незаконный долг.
- Мы установили, что энергокомпания произвела отключение электроснабжения в нарушение правил предоставления коммунальных услуг, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора области Юлия Свитина. - Пенсионерка за электроэнергию платила, и долг выставлен необоснованно.
Однако вся эта история негативно отразилась на здоровье бабушки: начало скакать давление. От сырости в доме отклеились все обои. Родственники бабушки уже собрали документы в суд для возмещения морального ущерба.