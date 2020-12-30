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30.12.2020 06:26
Рубрика: Общество

Чудо света

После публикации в "РГ" энергетики вернули пенсионерке свет и аннулировали незаконный долг почти в миллион рублей
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Невероятная история с отключением света 72-летней жительнице Астрахани Галине Сидоренко, регулярно оплачивавшей электричество, окончилась ярко, как новогодняя сказка. После публикации в "Российской газете" (см. "РГ" "Просто туши свет" от 8 декабря 2020 года) женщине аннулировали непонятно откуда взявшийся долг в 868 тысяч 974 рубля, извинились, и свет в ее доме снова зажегся.
Справедливость восторжествовала, но кто вернет бабушке потерянные по вине бюрократов нервы? Фото: Максим Коротченко Справедливость восторжествовала, но кто вернет бабушке потерянные по вине бюрократов нервы? Фото: Максим Коротченко
Справедливость восторжествовала, но кто вернет бабушке потерянные по вине бюрократов нервы? Фото: Максим Коротченко

- Так и сказали: "Мы вам все списали, вы ничего не должны. Платите, как и платили, - за текущее потребление", - просто чудеса какие-то, - удивляется Галина Георгиевна. - Теперь потихоньку буду в доме прибираться к Новому году. Надо елку наряжать, включать гирлянду.

Фото: Из личного архива Татьяны Шепиловой
В самарском поселке пенсионерки помогают пожилым односельчанам

Она до сих пор не может поверить в случившееся. Для нее, инвалида второй группы, последние месяцы превратились в кошмарный сон. За свет бабушка платила каждый месяц в банке, но в сентябре не смогла - ей сказали, что счет для приема средств заблокирован. А как только она обратилась за разъяснениями в энергосбытовую компанию, в гости нагрянул монтер и отключил электричество. После этого пенсионерку и вовсе обвинили, что весь последний год она незаконно пользовалась светом, и вызвали ее в полицию. К счастью, участковый, разобравшись в ситуации, нарушений не нашел. Зато бабушка, вернувшись домой, обнаружила почтовое извещение. На этот раз ее ждал новый "сюрприз" - счет за бездоговорное потребление на... 868 тысяч 974 рубля.

Больше месяца дочь и внук Галины Сидоренко безуспешно обивали пороги энергокомпаний, выясняя, откуда взялась такая страшная сумма. Но родственников пенсионерки только гоняли из одной конторы в другую, называя то одну версию, то другую, не показывая никаких бумаг. И только после того, как историю предали широкой огласке, случилось новогоднее чудо.

- К бабушке домой приехал самый главный начальник, был очень любезен. Сказал, что ситуация произошла, потому что он находился в отпуске, лично принес свои извинения, и свет сразу включили, - рассказал внук пенсионерки Роман Макаров. - А до этого с нами даже никто разговаривать не хотел.

"Российская газета" сумела разобраться в этом запутанном деле.

По его словам, никаких денег энергетики больше не требовали. Не взяли даже за услугу подключения, хотя до этого говорили, что это стоит три тысячи рублей. В пресс-службах "Астраханской энергосбытовой компании" и "Россети-Юг" корреспонденту "РГ" подтвердили, что претензий к Галине Сидоренко не имеется. Но куда испарилась громадная сумма, объяснять не стали. Квитанция на ее оплату до сих пор лежит у Галины Сергеевны на кухонном столе.

Фото: Калужская городская Дума
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Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, после публикации ведомство организовало проверку и внесло энергетикам представление с требованием аннулировать незаконный долг.

- Мы установили, что энергокомпания произвела отключение электроснабжения в нарушение правил предоставления коммунальных услуг, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора области Юлия Свитина. - Пенсионерка за электроэнергию платила, и долг выставлен необоснованно.

Однако вся эта история негативно отразилась на здоровье бабушки: начало скакать давление. От сырости в доме отклеились все обои. Родственники бабушки уже собрали документы в суд для возмещения морального ущерба.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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