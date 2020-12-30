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30.12.2020 17:16
Рубрика: Общество

Найденную в центре Севастополя античную печь перенесли в Херсонес

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического
Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического

Гончарную печь III века до нашей эры, найденную во время раскопок в центре Севастополя, перенесли на хранение в музей-заповедник Херсонес Таврический. Об этом сегодня сообщила пресс-служба музея.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
В Севастополе 2300-летнюю гончарную печь перенесут в Херсонес

Напомним, в ноябре во время раскопок на участке в районе Артиллерийской бухты, предназначенном для строительства объектов культурно-образовательного кластера, экспедиция Института археологии РАН обнаружила крупную гончарную мастерскую IV-III веков до нашей эры с круглыми и квадратными печами для обжига, а также фрагментами керамики.

- Музей-заповедник "Херсонес Таврический" оказал содействие в проведении полевой консервации остатков квадратной керамической печи, в которой, вероятно, обжигали черепицу, - рассказала завотделом хоры Херсонеса Людмила Ковалевская.

Оставить и музеифицировать печь на месте обнаружения - in situ - оказалось невозможно из-за условий окружающей среды и состояния памятника. Археологии при помощи современных методов реставрации смогли сохранить фрагменты и отдельные конструктивные детали объекта археологии. Находки были упакованы, доставлены в Херсонес Таврический и приняты на хранение.

- После проведения консервационных работ античная обжигательная керамическая печь станет интересным объектом показа для севастопольцев и гостей города, - отметила Ковалевская.

По словам Ковалевской, сделано важное археологическое открытие, позволяющее говорить о высоком уровне развития местного керамического производства в Херсонесе. Ученые нашли в Крыму не так много керамических мастерских, поскольку в античную и средневековую эпохи гончарное производство обычно располагалось за пределами поселений из-за риска возникновения пожаров.

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