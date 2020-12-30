В Севастополе школьные каникулы продлены до 18 января

Севастопольские школьники будут отдыхать еще одну дополнительную неделю после новогодних праздников, до 18 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, из-за роста случаев COVID-19 зимние каникулы в школах Севастополя начались на неделю раньше, с 21 декабря. В общей сложности учебы в школах не будет четыре недели.

- Дети досрочно вышли на каникулы, идет вторая неделя, - сообщал Развожаев. - Будем надеяться, что это приведет к стабилизации ситуации с распространением коронавируса, прогноз может быть оптимистичный.

Губернатор добавил, что из-за долгого зимнего перерыва могут быть сокращены весенние каникулы.

Во время каникул в городе также начнется вакцинация учителей. Прививки педагогам начнут делать с 11 января, когда они выйдут на работу после праздников.

Крупные поставки российской вакцины "Спутник V" в Севастополе ожидают начиная с 4 января. В январе в город поступит 5800 доз вакцины, а в феврале - более 10000. Откроются 10 пунктов вакцинации в горбольницах №1, 4, 9, которые уже обеспечены морозильными камерами для хранения вакцины.