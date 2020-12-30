В Симферополе и Ялте на Новый год отменят ограничения в подаче воды

Жители Симферополя и Ялты 31 декабря и 1 января будут получать холодную воду без привычных ограничений.

Такое решение принято, чтобы не омрачать людям новогодний праздник. Об этом на заседании Совета министров Крыма заявил глава республики Сергей Аксенов.

- На 31 декабря и 1 января в Симферополе и Ялте вода будет без ограничений, - заверил Аксенов. - В Евпатории завтра должны дать горячую воду.

В свою очередь, ГУП "Вода "Крыма" уточнило, что вода в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах будет в кранах с 06.00 31 декабря до 22.00 1 января. В остальные праздничные дни - согласно утвержденному графику.

В Ялте, как ранее сообщила глава администрации города Янина Павленко, холодная вода также будет подаваться с 06.00 31 декабря до 22.00 1 января. Позднее такая же схема будет действовать и в рождественские праздники: непрерывная подача с 06.00 6 января до 22.00 7 января.

Ранее сообщалось, что в водохранилищах Симферополя осталось всего 4,5 миллиона кубометров воды.