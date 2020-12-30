Постановление правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2020 года № 1256 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-10.5, 2-20 и 12.6 постановления слова "По 15.01.2021" заменить словами "По 31.01.2021".

1.2. В пункте 2.1.4, абзаце девятом пункта 2-5.23 и абзаце втором пункта 2-46.1 постановления слова ", если иное не предусмотрено после 02.12.2020 Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу" исключить.

1.3. Абзац второй пункта 2.1.17 постановления после слов "торговых центров" дополнить словами "(за исключением предприятий общественного питания, имеющих отдельный вход с улицы и не имеющих сквозного доступа в иные помещения зданий торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров)".

1.4. Абзац третий пункта 2.1.17 постановления изложить в следующей редакции:

"Деятельность не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта предприятий общественного питания, в том числе предприятий общественного питания, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, имеющих отдельный вход с улицы и не имеющих сквозного доступа в иные помещения зданий торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, предприятий общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения, с 23.00 до 06.00, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания в указанное время".

1.5. Абзац седьмой пункта 2-37 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, имеющих отдельный вход с улицы и не имеющих сквозного доступа в иные помещения зданий торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров), а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов;".

1.6. В пунктах 2-42, 2-43, 2-48 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 15.01.2021" заменить словами "по 31.01.2021".

1.7. В абзаце втором пункта 2-44 постановления слова "и с 04.01.2021 по 10.01.2021" исключить.

1.8. Абзац третий пункта 2-44 постановления после слов "в том числе" дополнить словами "предприятий общественного питания, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, имеющих отдельный вход с улицы и не имеющих сквозного доступа в иные помещения зданий торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, предприятий общественного питания".

1.9. В абзаце втором пункта 2-45 постановления слова "по 10.01.2021" заменить словами "по 03.01.2021".

1.10. В абзаце втором пункта 2-46.1 и абзаце втором пункта 2-46.2 постановления слова ", театров, иных организаций исполнительских искусств" заменить словами ", организаций исполнительских искусств (за исключением театров)".

1.11. Абзац третий пункта 2-46.1 постановления после слов "после 02.12.2020" дополнить словами "для спортивных мероприятий".

1.12. Пункт 2-46.1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрет (временное ограничение), предусмотренный (предусмотренное) в абзаце третьем настоящего пункта, не распространяется на мероприятия, проводимые театрами с 07.01.2021".

1.13. Абзац третий пункта 2-46.2 постановления дополнить словами "(за исключением мероприятий, проводимых с 07.01.2021 театрами)".

1.14. Дополнить постановление пунктом 2-49 следующего содержания:

"2-49. Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга доступ организованных групп несовершеннолетних граждан в возрасте до 16 лет:

с 07.01.2021 по 31.01.2021 - на мероприятия, проводимые театрами;

с 11.01.2021 по 31.01.2021 - на мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.10, вступающего в силу с 07.01.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить па вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







