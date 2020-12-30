В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров

Власти Северной столицы согласились ослабить режим ограничений для кафе и ресторанов. С 4 января предприятия общественного питания смогут работать до 23.00, а не до 19.00, как предполагалось ранее.

- С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время, с 23.00 до 6.00, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга. - Такой же режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении двух условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров.

При этом ограничения для фудкортов, фудплейсов и других расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать - за исключением тех, которые подпадают под новые условия.

Кроме того, с 7 января Смольный разрешил работу театров, однако для них продолжит действовать ограничение в виде 25-процентной заполняемости зрительного зала и необходимости получения соответствующего согласования комитета по культуре".

Все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января.