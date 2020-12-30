Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в окрестностях столицы. Об этом сообщила в среду Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

"Наши средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в окрестностях Дамаска", - цитирует ТАСС. Отмечается, что обстрелу подверглась сельская местность вблизи столицы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, всего несколько дней назад сирийским средствам ПВО удалось перехватить и сбить большую часть ракет, выпущенных израильской армией по западной части провинции Хама. По данным министерства обороны САР, израильские ВВС наносили удары из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении сирийского города Масьяф.