Постановление администрации Тамбовской области от 29 декабря 2020 года № 1125 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 18.12.2020) следующее изменение:

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"на организацию и проведение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуществляемых религиозными организациями, религиозными группами в помещениях.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.12.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет - портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







