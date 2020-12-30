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30.12.2020 06:00
Рубрика: Digital

Топ-5 дешевых технологичных подарков на Новый год

Текст: Иван Черноусов
Перед Новым годом многие ломают голову над тем, что подарить коллегам или друзьям на праздник. Спешим вас обрадовать - подарок может быть технологичным и при этом недорогим. "РГ" выбрала топ-5 подарков стоимостью до 5000 тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Квадрокоптер Syma X20P

Разумеется, такой квадрокоптер не претендует на звание "серьезного летательного аппарата", но маленькому ребенку вряд ли стоит начинать с DJI. Поэтому сначала можно попробовать детский вариант - он стоит 1700 рублей и будет летать по вашей квартире или загородному дому.

Внешний аккумулятор и обогреватель для рук

Maoxin 52 Hand Warmer - очень необычный аккумулятор. Во-первых, как и любой другой такой девайс он заряжает гаджет. А во-вторых, он может согреть руки, когда холодно - достаточно выставить нужно температуру. При этом стоит всего 2490 рублей.

Xiaomi Mi Band 5 с NFC

Фитнес-браслет от Xiaomi является одним из лучших вариантов для подарка на новый год. Во-первых, он обладает некоторыми функциями "старших" братьев - умных часов. Он умеет показывать уведомления, есть мониторинг сна, калорий и физической активности. Стоимость - около 3500 рублей.

Беспроводная зарядка MagSafe

Если ваш друг фанат компании Apple, то отличным подарком станет беспроводное зарядное устройство MagSafe. Оно поддерживает любые iPhone начиная с iPhone 8 и при этом, как и любое другое устройство, стильно выглядит. Стоит 3? 990 рублей.

Яндекс-станция Мини

Отличный подарок для тех, кто любит технологии. "Маленькая" Яндекс-станция умеет воспроизводить музыку, отвечать на запросы пользователя. А еще она может стать частью "умного" дома. Например, можно попросить "Алису" выключить свет. Стоит 4490 рублей.

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