Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США договорились создать совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских систем ПВО С-400 "Триумф", заявил турецкий мининдел Мевлют Чавушоглу. По его словам, "начались технические переговоры".

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела эти системы. Решение Анкары вызвало негативную реакцию у США и НАТО. Вашингтон не прекращает попытки добиться отказа от российских вооружений. В результате, американцы исключили Турцию из совместной ударной боевой программы F-35 в июле 2019 года.

До сих пор США не спешили налагать санкции на Анкару, опасаясь обострения отношений с ключевым союзником, а турецкая сторона предупреждает, что не оставит применение рестрикций без ответа. Согласованный обеими палатами конгресса США оборонный бюджет на 2021 финансовый год предполагает введение санкций против Турции из-за приобретения С-400. После вступления документа в силу президент США должен ввести ограничительные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в отношении лиц, участвовавших в приобретении российской ЗРС.