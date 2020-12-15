Новости

В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей 04:06
Турция осудила санкции США из-за С-400 и пообещала ответить 03:55
"Роскосмос" рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Венеру 03:34
Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков 03:08
CNN отказался показывать ролики Трампа о мошенничестве на выборах 02:58
Власти Египта сообщили о рекордном приросте заболевших коронавирусом 02:47
Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков 02:38
США исключили Судан из списка спонсоров терроризма 02:09
Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра 02:08
В Калининграде ужесточат ограничения из-за COVID-19 02:05
Израильский танк во время учений случайно обстрелял сектора Газа 01:40
Центр Европейской России ждет изменчивая погода со снегом 01:23
Прибывшие в Британию пассажиры могут сдать тест и сократить срок изоляции 01:15
Роспотребнадзор: Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян 00:47
В США число жертв коронавируса превысило 300 тысяч 00:41
Должникам разрешат самостоятельно продавать жилье 00:22
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19 00:20
В Москве задержан злоумышленник, стрелявший на Тверской из окна Maybach 00:02
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 14.12.2020
Байден захватил лидерство по голосам выборщиков в США 14.12.2020
Нидерланды вводят карантин до 19 января 14.12.2020
Авиакомпаниям сократили объем антикризисных субсидий 14.12.2020
Mazda назвала все цены на кроссовер CX-30 14.12.2020
Милорад Додик: Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Сербскую 14.12.2020
В РПЦ разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества 14.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
15.12.2020 03:55
Рубрика: В мире

Турция осудила санкции США из-за С-400 и пообещала ответить

Турция пообещала ответить Соединенным Штатам на введенные из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 санкции. "Мы осуждаем и отвергаем объявленное решение США", - отмечается в заявлении МИД Турции.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Анкара: Процесс внедрения С-400 в Турции идет по плану

Утверждения Вашингтона о том, что С-400 создадут уязвимость с точки зрения систем НАТО, не имеют технического обоснования, подчеркивает турецкая сторона. Турция неоднократно предлагала урегулировать этот вопрос, дистанцировавшись от политических предубеждений, однако США прибегают к односторонним санкциям, "не соглашаясь решить этот вопрос путем диалога и дипломатии", - цитирует заявление ТАСС.

В турецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что Анкара по своему усмотрению предпримет необходимые шаги против решения, которое неизбежно негативно повлияет на отношения между двумя странами. Также Турция пообещала "не воздерживаться от принятия мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности".

В понедельник США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира еще трех граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон стремится продолжить многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, "как можно скорее устранив препятствие, связанное с владением Турцией С-400".

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400, что спровоцировало кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон активно пытается добиться отказа Турции от С-400. Анкару исключили из американской программы производства самолетов F-35, а также угрожали санкциями. В ответ турецкие власти не раз заявляли, что не намерены отказываться от С-400. "Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы - Турция", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не боится американских санкций.

В мире США В мире Ближний Восток Турция Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования