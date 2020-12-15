Турция осудила санкции США из-за С-400 и пообещала ответить

Турция пообещала ответить Соединенным Штатам на введенные из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 санкции. "Мы осуждаем и отвергаем объявленное решение США", - отмечается в заявлении МИД Турции.

Утверждения Вашингтона о том, что С-400 создадут уязвимость с точки зрения систем НАТО, не имеют технического обоснования, подчеркивает турецкая сторона. Турция неоднократно предлагала урегулировать этот вопрос, дистанцировавшись от политических предубеждений, однако США прибегают к односторонним санкциям, "не соглашаясь решить этот вопрос путем диалога и дипломатии", - цитирует заявление ТАСС.

В турецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что Анкара по своему усмотрению предпримет необходимые шаги против решения, которое неизбежно негативно повлияет на отношения между двумя странами. Также Турция пообещала "не воздерживаться от принятия мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности".

В понедельник США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира еще трех граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон стремится продолжить многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, "как можно скорее устранив препятствие, связанное с владением Турцией С-400".

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку комплексов С-400, что спровоцировало кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон активно пытается добиться отказа Турции от С-400. Анкару исключили из американской программы производства самолетов F-35, а также угрожали санкциями. В ответ турецкие власти не раз заявляли, что не намерены отказываться от С-400. "Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы - Турция", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара не боится американских санкций.