В Беларуси выходит фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла"

1 января на экраны Союзного государства выходит фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла", созданный "Yellow, Black and White",основанная группой продюсеров, в том числе двумя белорусами Алексеем Троцюком и Виталием Шляппо. Виталий из Витебска, Алексей из Бреста. Виталий Шляппо также является продюсером фильма.

Лента продолжает веселую приключенческую киноэпопею "Последний богатырь", вышедшую в 2017 году. Снятая на материале русских народных сказок, картина представляет увлекательный сюжет, разворачивающийся одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве.

-Придумывая в 2014 году "Последнего богатыря", - говорит Виталий Шляппо, руководитель авторской группы фильма "Последний Богатырь. Корень зла", - мы понятия не имели, что у сказки будет продолжение. И вот когда вышел первый фильм, оказалось, что это не конец истории, а только начало, мы, конечно, обалдели. Это был вызов - создать трилогию, по сути целую киновселенную.

На создание сценария второго фильма (его написанием, как и прежде, занималась команда сценаристов сериала "Кухня" и фильма "Кухня в Париже") ушло около двух лет.

Главный герой Иван Найденов, в прошлом телезвезда, участник популярного шоу экстрасенсов, еще в начале первого фильма круто меняет свою жизнь, "провалившись" в выдуманный мир - сказочную страну Белогорье, населенную былинными героями.

Если в первом фильме Иван только погружался в сказочную среду, то теперь он настолько сроднился с Белогорьем, что перетащил в свою новую, "волшебную" жизнь, "чудеса" из дня сегодняшнего, от робота-пылесоса до микроволновки, музыкальной колонки, кофе-машины и прочих гаджетов. Он даже успел приучить к достижениям цивилизации свою бойкую и бесстрашную невесту Василису. Но пока Иван победил только в борьбе за ее сердце. За руку красавицы ему еще предстоит сражаться - и с воинственным соперником, и с коварной злодейкой, которой суждено сыграть в судьбе Ивана неожиданную, роковую роль.

В фильме снималось созвездие актеров. Сергей Бурунов играет Водянова, Елена Яковлева - Бабу Ягу, Константин Лавроненко - Кощея Бессмертного, а Гарик Харламов озвучил Колобка.

- Главная героиня отражает мой характер, - говорит исполнительница главной роли Василисы Мила Сивацкая. -А возможно, я наделила ее своими чертами. Я вспоминаю выпуск передачи Юрия Дудя с группой "I speak". Солистка группы тогда обратила внимание, что в русских сказках образ девушки - это чаще всего принцесса, которая сидит взаперти. В замке, крепости, темнице, ее надо спасти, разбудить, освободить. Мы выросли на этих сказках, но сейчас, когда мир меняется, изменилось и восприятие роли женщины. Здоровый феминизм для меня -это когда ты не жертва, а можешь что-то сделать сама. С одной стороны, умеешь сварить борщ, а с другой, не возражаешь, чтобы перед тобой по-джентльменски распахнули дверь. В интерпретации нашего фильма Василиса - не жертва. В какие-то моменты она передает контроль над ситуацией Ивану, готова уйти на второй план и хочет быть девушкой, которую защищают.

Бабу Ягу традиционно считают людоедкой - безо всяких на то оснований. Даже в сказочных фильмах Александра Птушко Баба Яга никого не съела - только грозилась. Теперь же не съест и подавно. Знахарка и колдунья, 600-летняя Баба Яга в этом фильме - одна из самых милых и обаятельных героинь.

-На премьере первого фильма я свое первое появление на экране не увидела, -рассказывает актриса Елена Яковлева, - у меня было желание посмотреть, как зрители увидят моего персонажа. Как только Баба Яга появилась, я увидела улыбки, даже на лицах детей, которые, наверное, должны были сначала испугаться. Меня это порадовало. На съемках нового фильма я уже знала все сложности, которые меня могли ожидать, все процедуры, которым меня должны подвергать гримеры, и смогла, как мне кажется, расширить свой образ.

В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос, благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

- Самой главной удачей в работе над образом Колобка, - считает режиссер Дмитрий Дьяченко, - приглашение Гарика Харламова, который озвучил этого персонажа. Мы перепробовали очень много артистов, пока не остановили свой выбор на Гарике, и несмотря на его занятость, смогли его заполучить. Он идеально подошел для этой роли - не только в голосе, но в характере Гарика есть частица Колобка. Он авантюрный, любит нестандартные решения и его голос абсолютно передает этот характер. В низком, резковатом тембре слышится неуживчивое, драчливое, колкое существо, способное сказать крепкое словцо, выдать моментальную шутку. Другим артистам не хватало драйва, разбойничьего характера, который есть у Колобка - а он нам важен как персонаж, близкий по духу Ивану. Иван одинок, старых друзей у него и нет, а тут появляется постоянный верный спутник.

- Создавая вселенную, конечно, нужно дополнять её новыми персонажами. -Считает креативный директор "Disney" -СНГ Владимир Грамматиков. - Я не могу обо всех говорить, но один персонаж будет очень популярным у зрителей, это Колобок. Он вобрал в себя срез современного молодого человека: самовлюблённого, наглючего.

- Много чего интересного будет в этой части, - добавляет режиссер Дмитрий Дьяченко. - Иван попадет в мир мертвых и будет путешествовать по Белогорью и летом, и зимой, и в горах, и на реке.