В Израиле выдают "зеленые паспорта" вакцинированным гражданам

С 17 января 2021 года министерство здравоохранения Израиля начнет выпускать новый вид электронных документов - "зеленые паспорта" лицам, вакцинированным от коронавируса.

"Речь идет о переходе на жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений. Многие страны обсуждают введение иммунизационных паспортов", - комментирует директор департамента израильского министерства туризма Владимир Шкляр.

По его словам, "зеленый паспорт" представляет собой мобильное приложение, которое загружается на смартфон. Оно может быть активировано через семь дней после второй дозы вакцины. Электронный документ станет разрешением для израильтян летать за границу и освободит от необходимости соблюдать режим самоизоляции после возвращения из стран с высоким уровнем заболеваемости. Это также позволит не уходить в самоизоляцию после контакта с инфицированным дома.

В понедельник в Израиле был поставлены рекорд по вакцинации в день - почти 99 тысяч граждан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна установит мировой рекорд по вакцинации. Отныне ежедневно будут вакцинировать 150 тысяч человек. Станции вакцинации должны быть открыты 24 часа семь дней в неделю. Ставится задача быстрее вернуться к нормальной жизни, сообщает газета The Times of Israel.

Между тем Биньямин Нетаньяху первым в Израиле получил прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер. Событие транслировалось в прямом эфире израильским телевидением.

В Израиле с населением в 9 миллионов человек зафиксирован 372 401 случай коронавируса с 3070 смертельными исходами. В стране вводилось два общенациональных карантина, ожидаются новые ограничения в районах с высокой концентрацией населения.