В Пекине зафиксирована самая низкая за 40 лет температура воздуха

Аномально холодная погода установилась в столице Китая. Столбики термометров там опустились до отметки -26,4 градуса. Таких морозов 30 декабря не было с 1978 года, информирует РИА Новости.

Метеостанция "Фоедин", сотрудники которой и сообщили о рекордных цифрах, установлена на высоте 1224,7 метра. Полученные данные играют важнейшую роль для краткосрочных прогнозов погоды в Пекине. Предыдущий температурный рекорд был установлен 21 декабря 2018 года и составлял -25,4 градуса.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в ближайшие пять дней в Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях температура воздуха будет на 8-12 градусов ниже нормы. А в Хабаровском и Приморском крае аномалия составит 4-6 градусов.