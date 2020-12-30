В Сирии один человек погиб при ракетном обстреле пригорода Дамаска

Жертвой ракетного обстрела в райне Дамаска стал один человек, еще трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии, ссылаясь на военный источник.

По его данным, обстрел велся из воздушного пространства Галилеи. Часть ракет сирийским средствам ПВО удалось перехватить. Отмечается, что в результате атаки был также нанесен материальный ущерб, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду сирийские силы ПВО отражают израильскую атаку в небе пригорода Дамаска. Что именно стало мишенью для армии Израиля - не уточнялось.