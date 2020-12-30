В ВОЗ назвали цель коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 хочет стать эндемиком, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор Дэвид Хейманн.

По его мнению, этот коронавирус станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. "Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением", - цитирует эксперта РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Эндемические инфекции - заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. К заболеваниям-эндемикам относятся, в частности, малярия в субтропической Африке или холера в Индии.

Вселяет надежду то, что у человечества есть инструменты для спасения жизней. Прежде всего это программа глобальной вакцинации. Поэтому ковид хоть и будет угрозой, но угрозой очень низкого уровня.

Другой эксперт ВОЗ Марк Райан уверен, что человечество должно извлечь максимум уроков из нынешней ситуации. "Мы живем во все более сложном мире. Угрозы пандемий сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща", - подчеркнул он.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, выявленной в Великобритании. По предварительным данным, новый вариант вируса может быть заразнее первоначального варианта на 70 процентов. Но пока нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.