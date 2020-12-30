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30.12.2020 09:34
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали цель коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Коронавирус SARS-CoV-2 хочет стать эндемиком, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор Дэвид Хейманн.

Фото: iStock
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По его мнению, этот коронавирус станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. "Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением", - цитирует эксперта РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Эндемические инфекции - заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. К заболеваниям-эндемикам относятся, в частности, малярия в субтропической Африке или холера в Индии.

Вселяет надежду то, что у человечества есть инструменты для спасения жизней. Прежде всего это программа глобальной вакцинации. Поэтому ковид хоть и будет угрозой, но угрозой очень низкого уровня.

Фото: iStock
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Другой эксперт ВОЗ Марк Райан уверен, что человечество должно извлечь максимум уроков из нынешней ситуации. "Мы живем во все более сложном мире. Угрозы пандемий сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща", - подчеркнул он.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, выявленной в Великобритании. По предварительным данным, новый вариант вируса может быть заразнее первоначального варианта на 70 процентов. Но пока нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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