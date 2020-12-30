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30.12.2020 10:33
Рубрика: В мире

Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета

Текст: Александр Гусаров

Великобритания стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, разработанную фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Новость об этом распространило иноформагентство Reuters со ссылкой на официальный Лондон.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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"Правительство сегодня приняло рекомендацию управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - говорится в заявлении британского кабинета министров.

Напомним, что в начале декабря Великобритания также стала первой страной в мире, одобрившей вакцину от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Это открыло возможность применять ее с 7 декабря. Генетический материал, из которого изготовлен этот медпрепарат, необходимо хранить при температуре не выше -70°C.

Отмечалось, что данное обстоятельство может создать проблемы для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Жаркий климат и неразвитая инфраструктура в этих регионах затруднит хранение вакцины и ее доставку в отдаленные сельские районы и на острова, указывало Reuters.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

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