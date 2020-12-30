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30.12.2020 17:53
Рубрика: Легковые авто

Видео: в Китае за десять секунд снесли старый мост

Текст: Григорий Гомельчук

В китайской провинции Хунань власти снесли аварийный мост длиной 249 метров всего за 10 секунд.

Фото: Пресс-служба FAW
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По всей длине моста взрывотехники заложили несколько десятков зарядов, которые были приведены в действие один за другим, после чего от него осталась лишь груда бетонных обломков.

Китайские СМИ сообщают, что мост снесли, так как он пребывал в аварийном состоянии. Несколько раз его ремонтировали, но потом все же признали опасным. К моменту сноса рядом уже был возведен новый мост.

Любопытна реакция на видео комментаторов из разных стран. Большинство считает, что снесенный мост выглядел лучше, чем те, по которым приходится ездить им.