Видео: в Китае за десять секунд снесли старый мост

В китайской провинции Хунань власти снесли аварийный мост длиной 249 метров всего за 10 секунд.

По всей длине моста взрывотехники заложили несколько десятков зарядов, которые были приведены в действие один за другим, после чего от него осталась лишь груда бетонных обломков.

Китайские СМИ сообщают, что мост снесли, так как он пребывал в аварийном состоянии. Несколько раз его ремонтировали, но потом все же признали опасным. К моменту сноса рядом уже был возведен новый мост.

Любопытна реакция на видео комментаторов из разных стран. Большинство считает, что снесенный мост выглядел лучше, чем те, по которым приходится ездить им.