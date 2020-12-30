Видео: водитель погрузчика узнал, что такое настоящее невезение

Бывают дни, когда не везет буквально во всем: утренний кофе убегает, машина не заводится, начальник на работе распекает без причины, а вечером любимая команда проигрывает важнейший матч. Наверно, в такие дни лучше просто не начинать никаких дел, а может даже и не выходить из дому. Все равно все будет валиться из рук, как у героя этого видео.

Водитель вилочного погрузчика буксировал на пристань небольшой катер и почему-то плохо его зафиксировал. Забыл, наверное. День, видимо, был суматошный и бестолковый. Неожиданно прицеп с катером отцепился от погрузчика и покатился на чей-то кирпичный заборчик.

Наш герой среагировал молниеносно - бросил руль, подбежал к прицепу и, схватившись за фаркоп, предотвратил удар о забор. И лишь забыл поставить погрузчик на тормоз. А тот покатился потихоньку под уклон.

Водитель в очередной раз проявил недюжинную реакцию и, бросив прицеп, помчался к погрузчику, прыгнул за руль и, как могло показаться, остановил транспортное средство.

А в это время прицеп с катером, оставшийся без присмотра, повернул влево и покатился за изгородь из сетки-рабицы. Наш герой в очередной раз бросил руль погрузчика и побежал к прицепу, но в этот момент его машина - неужели так и не поставил на тормоз? - снова покатилась...

Видео на этом обрывается, но заканчиваются ли на этом приключения нашего невезучего героя?