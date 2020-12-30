Закон Волгоградской области от 30 декабря 2020 года № 148-ОД "О внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. № 122-ОД "О внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 28 августа 2020 г. № 73-ОД "Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год"

Принят Волгоградской областной Думой 30 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. № 122-ОД "О внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 28 августа 2020 г. № 73-ОД "Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год" изменение, заменив цифры "8719" цифрами "9020".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







