Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.12.2020 09:31
Рубрика: Легковые авто

Вор случайно угнал Tesla со скрипкой ценой в 900 тысяч долларов

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Известный арт-дилер Роуленд Вайнштейн припарковал белую Tesla рядом со своим домом в Лос-Анджелесе и "буквально на мгновенье", как он сам говорит, оставил ее без присмотра. Вышел на улицу - машины нет. Невелика потеря для миллионера, но в багажнике Tesla находилась уникальная скрипка начала XVIII века.

Фото: tesla.com
Дизайнер BMW X5 раскритиковал облик пикапа Tesla

Инструмент с корпусом из фигурного клена и альпийской ели был создан мастером Иеронимом Амати II. Вайнштейн купил его в 2013 году за 507 436 долларов, с тех пор цены значительно выросли, и сейчас такая скрипка оценивается приблизительно в 700 000-900 000 долларов.

Арт-дилер сразу же позвонил в полицию, а потом и ФБР, но задержать преступника по горячим следам не удалось. Вроде бы в районе происшествия был замечен профессиональный угонщик, однако официально подозреваемых до сих пор нет.

Более того, даже неясно, что было целью преступника - машина или скрипка. Вайнштейн обеспокоен тем, что вор может не знать о ценности инструмента и попросту испортит его, поэтому решил придать происшествие огласке, хотя случилось оно уже довольно давно - 8 декабря. За любую информацию, которая поможет вернуть скрипку, арт-дилер обещает награду в 25 000 долларов.

Любопытно, что угон Tesla со скрипкой в багажнике произошел не где-нибудь, а в Лос-Фелис. Это один из самых фешенебельных районов Лос-Анджелеса, где живет творческая элита и голливудские звезды.

#Tesla