Вор случайно угнал Tesla со скрипкой ценой в 900 тысяч долларов

Известный арт-дилер Роуленд Вайнштейн припарковал белую Tesla рядом со своим домом в Лос-Анджелесе и "буквально на мгновенье", как он сам говорит, оставил ее без присмотра. Вышел на улицу - машины нет. Невелика потеря для миллионера, но в багажнике Tesla находилась уникальная скрипка начала XVIII века.

Инструмент с корпусом из фигурного клена и альпийской ели был создан мастером Иеронимом Амати II. Вайнштейн купил его в 2013 году за 507 436 долларов, с тех пор цены значительно выросли, и сейчас такая скрипка оценивается приблизительно в 700 000-900 000 долларов.

Арт-дилер сразу же позвонил в полицию, а потом и ФБР, но задержать преступника по горячим следам не удалось. Вроде бы в районе происшествия был замечен профессиональный угонщик, однако официально подозреваемых до сих пор нет.

Более того, даже неясно, что было целью преступника - машина или скрипка. Вайнштейн обеспокоен тем, что вор может не знать о ценности инструмента и попросту испортит его, поэтому решил придать происшествие огласке, хотя случилось оно уже довольно давно - 8 декабря. За любую информацию, которая поможет вернуть скрипку, арт-дилер обещает награду в 25 000 долларов.

Любопытно, что угон Tesla со скрипкой в багажнике произошел не где-нибудь, а в Лос-Фелис. Это один из самых фешенебельных районов Лос-Анджелеса, где живет творческая элита и голливудские звезды.