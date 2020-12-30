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30.12.2020 04:24
Рубрика: В мире

Защита Ярошенко ответит на возражения США о досрочном освобождении

Защита российского летчика Константина Ярошенко, который находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), ответит на возражения американского правительства о досрочном освобождении. Об этом сообщил адвокат Алексей Тарасов.

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"Четвертого января 2021 года мы ответим, мы будем ссылаться на последнее количество случаев заражения COVID-19 в федеральном исправительном учреждении "Данбери", которое в настоящее время растет", - цитирует РИА Новости Тарасова.

Ранее в декабре защита направила запрос в суд США с просьбой освободить Ярошенко из-под стражи в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме. Отмечалось, что у Ярошенко имеются заболевания, на фоне которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме. Однако и.о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус заявила, что правительство США выступает против досрочного освобождения россиянина.

Напомним, американский суд приговорил Ярошенко в сентябре 2011 года к 20 годам лишения свободы по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков. Сам Ярошенко полностью отрицает свою вину и считает, что дело было сфабриковано.

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