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31.12.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Чем игристые вина отличаются от шампанского

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Stock Фото: Stock
Фото: Stock

Есть игристые вина, которые не только воспринимаются как напиток праздника, они потребляются почти каждый день. Советский Союз был крупнейшим производителем "быстрых" игристых вин. И сейчас они тоже производятся и продаются в магазинах в большом количестве, рассказал в интервью "РГ" бизнес-омбудсмен, винодел и знаток вин Борис Титов.

Фото: iStock
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Он пояснил, что отличие "быстрого" шампанского от обычного заключается в том, что "быстрое" не выдерживается в туннеле. Выдержка происходит не в бутылке, а в больших емкостях В остальном же процесс производства почти такой же, что и в обычном шампанском. При этом содержание алкоголя в нем приблизительно то же. "Быстрое" шампанское более легкое и стоит дешевле.

"Технология была придумана во Франции еще в начале прошлого века, в 1907 году, человеком по фамилии Шарма. Называлось такое шампанское Champagne Electric, потому что в производстве использовалось электричество, которое на ту пору появилось не так давно. Его отличие в том, что выдержка происходит не в бутылке, а в больших емкостях. А в остальном процесс почти тот же самый, что и в обычном шампанском. Но он гораздо быстрее: в бутылке он занимает минимум 9 месяцев (а нормально - три года), а "быстрое" шампанское готово через 30 дней. Содержание алкоголя в нем приблизительно то же, но они более легкие и дешевые", - рассказал винодел.

Полную версию интервью Бориса Титова читайте на сайте "Российской газеты"

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