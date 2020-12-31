Глава UFC хочет провести реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, какой поединок он хотел бы провести после боя между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и Дастином Порье из США. Бой пройдет 23 января в Абу-Даби.

Одним из гостей турнира UFC 257, в рамках которого состоится этот поединок, будет чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, что он хотел бы обсудить с россиянином, который в октябре 2020 года победил Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

"Если Конор выиграет свой бой против Порье, я бы хотел увидеть реванш между ним и Хабибом. Это самый грандиозный бой, который мы только можем устроить, и этот поединок имеет смысл", - цитирует Уайта MMAfighting.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в октябре 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом.