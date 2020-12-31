Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году

Национальные проекты в 2020 году заработали в полную силу и начали показывать заметные результаты. Причем эти результаты не сводятся к простому количественному набору цифр и показателей. Напротив, они повлияли на жизнь многих россиян самым конкретным образом - в открытых школах, библиотеках, больницах, расселенных из аварийных квартир жильцах.

"Российская газета" и АНО "Национальные приоритеты" собрали главные результаты работы нацпроектов в 2020 году.

Нацпроект "Образование"

Фото: IStock

Основная задача нацпроекта - обеспечить равный доступ к образованию вне зависимости от того, где живет ребенок. Чтобы достичь этой цели, по стране в целом строятся современные школы, оснащенные высокоскоростным интернетом и современным оборудованием, а на селе - центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Одновременно реставрируются и модернизируются уже существующие школы, которые нуждаются в обновлении.

Так, в 2020 году открыто 160 общеобразовательных организаций более чем на 102 тысячи мест. "Точка роста" работает в пяти тысячах сельских школ. 15,5 тысячи школ оснащены высокоскоростным интернетом, а 7,9 тысячи школ современным оборудованием для обучения.

Также в рамках нацпроекта по всей стране на базе вузов открывают центры научного образования детей "Дом научной коллаборации" (ДНК), предоставляющие школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести свой вклад в исследования. Сейчас таких центров 30. Их работой охвачены 38 201 человек, что превысило плановый показатель более чем в два раза.

Определиться с профессией, выявить и развить талант ребенка в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве помогут в образовательном центре для одаренных детей "Сириус". Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные.

Помимо центрального "Сириуса" на его основе функционируют региональные центры выявления и развития талантов детей: их уже 50, а к 2024 году по нацпроекту такие центры откроются во всех регионах. В 2020 году более 399 тысяч детей прошли обучение в региональных центрах выявления талантов (на 33% выше планового значения).

Нацпроект также поддерживает семьи с детьми. В 2020 году более 2 млн родителей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. В регионах открыто и работает 163 консультационных центра.

Нацпроект "Образование" в цифрах:

Нацпроект "Культура"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Главная цель нацпроекта - сделать культуру доступной для каждого жителя страны не только в крупных городах, но и в самых отдаленных населенных пунктах. Он реализуется уже второй год, за это время удалось добиться существенных результатов в модернизации инфраструктуры учреждений культуры, поддержке их работников и талантливой молодежи, в развитии творческого потенциала жителей России и обеспечении доступа к наследию через цифровые ресурсы культуры.

Так, в 2020 году проведена масштабная модернизация инфраструктуры в регионах: введены в эксплуатацию 144 дома культуры при планируемых 108. Есть заметные успехи по модернизации библиотек: в 2020 году бюджет на эти цели был увеличен на 410 млн рублей, поэтому за счет дополнительного конкурсного отбора в 66 регионах появились 172 модельные библиотеки вместо 110, которые планировались изначально. Общий охват услугами таких библиотек в 2020 году превысил 17 млн человек.

Также активно велись поставки в детские школы искусств и профессиональные училища новых музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Всего в этом году их получила 301 образовательная организация в 39 регионах.

Особую значимость приобрела и "Национальная электронная библиотека". Количество обращений к ее ресурсам возросло более чем в 10 раз. Фонд "Национальной электронной библиотеки" превысил 5 млн изданий, а общее количество обращений к ее ресурсам в 2020 году превысило 16,5 млн. За год в рамках нацпроекта в ведущих библиотеках страны оцифровано более восьми тысяч книжных памятников, доступ к которым теперь можно получить на портале "Национальной электронной библиотеки".

Нацпроект "Культура" в цифрах:

Нацпроект "Здравоохранение"

Фото: IStock

Это один из ключевых нацпроектов, цель которого - повысить качество медицинских услуг и сделать медпомощь более доступной.

В 2020 году продолжалось внедрение в рамках нацпроекта новой модели организации оказания медпомощи, основанной на использовании бережливых технологий, и направленной на повышение эффективности внутренних процессов, эффективное использование ресурсов, повышение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством получаемой медицинской помощи. В создании и тиражировании этой модели участвовали более пяти тысяч поликлиник (66,3% от всех медицинских организаций, оказывающих такой вид помощи).

"Бережливое производство" в отдельных поликлиниках помогло сократить более чем в три раза время ожидания у регистратуры и примерно во столько же - время ожидания у кабинета врача. За счет оптимального распределения нагрузки между врачами и медсестрами увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом более чем в два раза, благодаря оптимизации логистики пациентов повысилось удобство прохождения диспансеризации - теперь, для прохождения диспансеризации достаточно один-два визита вместо пяти.

Также в регионах заработали более тысячи передвижных медицинских комплексов, построено более 350 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, открыто более 75 вертолетных площадок для санитарной авиации. Кроме того, начали оказывать медпомощь 224 центра амбулаторной онкологической помощи в 67 регионах (на 23 центра больше, чем планировалось). Новая организационная технология качественно преобразила систему маршрутизации онкологических пациентов, позволяя как сокращать сроки обследования, так и "приблизить" необходимую помощь к месту жительства пациентов и обеспечивать их комфортными условиями дневного пребывания, без излишней госпитализации. В программу оснащения медицинским оборудованием в 2020 году включено 128 региональных сосудистых центров, 218 первичных сосудистых отделений.

Кроме того, на 8,3% снизился уровень младенческой смертности в России за 10 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В целом сократилось время ожидания приема специалистов, упростилась процедура записи к врачу, появилась возможность получить электронный рецепт. В 2020 году более 14 млн граждан воспользовались услугами и сервисами личного кабинета пациента "Мое здоровье" на портале Госуслуг.

Нацпроект "Здравоохранение" в цифрах:

Нацпроект "Демография"

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Ключевая цель нацпроекта - увеличение средней продолжительности жизни и поддержка семей. Основное внимание уделено семьям с детьми и тем, кто планирует рождение детей.

В 2020 году расширился охват системы материнского капитала. Право на него с 1 января 2020 года получили и те семьи, где родился первый ребенок.С 15 апреля сертификат на маткапитал оформляется автоматически, в беззаявительном порядке - информация об этом отправляется в личный кабинет матери на Госуслугах и сайте Пенсионного фонда. С 2021 года размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья маткапитал не получала. Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей.

Если семья постоянно проживает в России и с 1 января 2018 года в ней родились или были усыновлены дети, а доход семьи невысокий, то ей положены выплаты на первого, третьего и последующих детей до трех лет в рамках нацппроекта за счет средств федерального бюджета. На второго ребенка до трех лет выплату можно оформить из средств маткапитала.

Кроме того, нацпроект помогает бесплодным парам воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Таким образом, этот метод лечения бесплодия стал доступным каждой российской семье. Получить услугу ЭКО бесплатно по полису ОМС можно в случае, если ее назначил лечащий врач.

Программа "Семейная ипотека" нацпроекта помогает семьям с детьми купить жилье на условиях, выгоднее рыночных - до 6% годовых в течение всего срока ипотеки. По условиям программы право на оформление ипотечного кредита по льготной ставке имеют семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Ипотечный кредит могут оформить граждане, воспитывающие ребенка-инвалида. В этом случае он может быть рожден и раньше 2018 года. Родитель, который оформляет на себя ипотеку, должен быть гражданином России, как и его дети. В августе 2020 года было сделано послабление для семей: размер первоначального взноса был уменьшен до 15% (изначально составлял 20%).

Также в рамках нацпроекта организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В 2020 году возрастная категория участников программы расширилась - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование стало доступно для всех граждан в возрасте 50 лет и старше, а также для граждан предпенсионного возраста, выходящих на пенсию досрочно.

Нацпроект "Демография" в цифрах:

Нацпроект "Экология"

Фото: Владимир Байкальский/ТАСС

Главные цели нацпроекта - борьба со свалками, реформа обращения с мусором, создание новых национальных парков.

В 2020 году в 26 российских регионах введены в эксплуатацию и модернизированы 52 объекта по обработке и утилизации отходов. В сентябре 2020 года запущена в тестовом режиме государственная информационная система работы с отходами I и II класса опасности, которая позволит выстраивать оптимальную логистику и контролировать работу участников рынка. К системе подключились 40 регионов. Параллельно создается базовая инфраструктура: сеть экологических технопарков.

Также высажено более 70 млн древесных и кустарниковых растений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, площадь лесных пожаров в охраняемой зоне сократилась в 1,3 раза. Кроме того, проведено более 10 тысяч мероприятий по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов на территории 85 российских регионов, протяженность очищенной прибрежной полосы составила 24 тысячи километров, а участие в мероприятиях приняли около миллиона человек.

Нацпроект "Экология" в цифрах:

Нацпроект "Жилье и городская среда"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Главные цели нацпроекта - улучшить жилищные условия россиян, строить не менее 120 млн квадратных метров жилья в год к 2030 году, сделать российские города красивыми и комфортными и расселить аварийный жилфонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.

Так, в рамках нацпроекта во всех регионах России были благоустроены общественные территории и придомовые пространства. Все меньше становится аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Вместо них строятся новые дома с инфраструктурой вокруг - детскими садами, игровыми площадками, благоустроенным озеленением и с ближайшим доступом к поликлиникам и школам.

Все большее число граждан могут позволить себе приобрести собственное жилье, даже в период пандемии, благодаря программа льготного ипотечного кредитования. Для достижения целей нацпроекта "Жилье и городская среда" действуют: льготная ипотека на новостройки, сельская ипотека, дальневосточная ипотека.

Нацпроект "Жилье и городская среда" в цифрах:

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Главные цели нацпроекта - сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам, отремонтировать региональные и муниципальные дороги, а также дороги в военных городках. Кроме того, нацпроект ставит целью ликвидировать места концентрации ДТП, внедрить интеллектуальные системы управления движением, усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза.

В 2020 году в 83 российских регионах благодаря нацпроекту отремонтировано, реконструировано и построено 16,5 тысячи километров дорог. Благодаря своевременному заключению контрактов и ранней весне во многих регионах работы удалось закончить раньше срока. Также в нормативное состояние приведено 145 млн квадратных метров дорожного покрытия в пределах городских агломераций, а также на автомобильных дорогах регионального значения. Это соразмерно площади 20 000 футбольных полей.

Кроме того, установлено более 2,9 тысячи светофоров и порядка 173 тысяч дорожных знаков, обустроено около 788 тысяч погонных метров барьерного и 319 тысяч погонных метров пешеходного ограждения, а также более 708 тысяч погонных метров освещения.

Также в 2020 году более 650 новых автобусов, троллейбусов и трамваев появились в 14 городских агломерациях: Белгородской, Воронежской, Екатеринбургской, Ивановской, Пермской, Казанской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Самарско-Тольяттинской, Череповецкой, Ульяновской и Ижевской.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в цифрах:

Нацпроект "Наука"

Фото: IStock

Главная цель нацпроекта - обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования, за счет предоставления комфортных условий работы для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей. Также он призван помочь научным разработкам пройти полный цикл - от проектирования до реального производства, внедрения в рынок и использования в повседневной жизни.

В 2020 году 231 организация из более чем 40 регионов России получила гранты на обновление приборной базы. Общая сумма грантов составляет более 13 млрд рублей.

Также завершено 33 экспедиции в арктических, дальневосточных морях, в Черном и Азовском морях. Основная цель исследований - оценка современных климатических трендов и их влияния на природные комплексы Южного океана, современную биологическую продуктивность, структуру и пространственную организацию донных экосистем Антарктики.

в 2020 году российским научным фондом (РНФ) поддержано 1465 проектов по приоритетам научно-технологического развития из более чем 60 российских регионов. Планируемое число членов научных коллективов в реализации указанных проектов составит более 10 тысяч человек, из них молодых исследователей в возрасте до 39 лет включительно - восемь тысяч.

Нацпроект "Наука" в цифрах:

Нацпроект "Цифровая экономика"

Фото: IStock

Ключевая цель нацпроекта - обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий и платформ в экономике и социальной сфере, преимущественно на базе отечественных разработок. Для этого создается информационная инфраструктура, ведется подготовка квалифицированных кадров, перестраивается система государственного управления, государственные услуги переводятся в электронную форму, создаются условия для развития высокотехнологичного бизнеса.

За три квартала 2020 года операторы подключили к интернету почти 22 тысячи социально значимых объекта (образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД и Росгвардии). Стандартом предусмотрена скорость 100 Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских образовательных организаций соответственно.

В 2020 году было принято решение, что сети 5G будут разворачиваться на отечественном оборудовании. В 2020 году пилотные проекты по созданию сетей связи 5G реализованы в Москве, Зеленограде, Екатеринбурге, Кронштадте, Сочи, Кемерово, а также в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия.

В 2020 году реализованы пилотные проекты по созданию узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" в таких отраслях, как здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование ТЭК, нефтедобыча, сельское хозяйство.

Кроме того, на фоне пандемии заметно вырос спрос на онлайн-услуги, включая и государственные. С начала 2020 года на портале Госуслуг зафиксировано более одного миллиарда посещений. Пользователям портала оказано 172,5 млн электронных госуслуг. В среднем в день на портал и в мобильное приложение заходит более 5 млн уникальных посетителей и оказывается в среднем около 550 тысяч электронных госуслуг. По состоянию на декабрь 2020 года, на Госуслугах зарегистрировано почти 130 млн пользователей, из которых 75 млн имеют подтвержденную ученую запись и доступ ко всем возможностям портала. Прирост новых пользователей за 11 месяцев 2020 года составил 21,4 млн, это на 5,1 млн больше, чем за тот же период 2019 года.

Развитие госуслуг идет по пути создания суперсервисов - комплексных услуг на основе жизненных ситуаций. Задача - охватить максимальное число таких ситуаций, в которых гражданам требуется сразу несколько услуг. В 2020 году был запущен сервис "Поступление в вуз онлайн" - предоставление документов в образовательные организации высшего образования без личного посещения. Еще один суперсервис, запущенный в 2019 году в пяти пилотных регионах и масштабированный на всю страну в 2020 году, - "Европротокол онлайн" - позволяет оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудников ГИБДД.

Нацпроект "Цифровая экономика" в цифрах:

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости"

Фото: IStock

Цель нацпроекта - рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году. Он помогает предприятиям в создании производственной системы, наведении фундаментального порядка на производстве, будет содействовать ускоренной цифровизации производственного процесса.

В период пандемии нацпроект помог обеспечить жителей России защитными масками и санитайзерами в необходимом количестве. Специалисты ключевого исполнителя национального проекта - Федерального центра компетенций (ФЦК) - консультировали предприятия, производящие средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства, антисептики, противовирусные костюмы) для увеличения объема выпуска продукции. Всего ФЦК закончил работу на 11 предприятиях.

Кроме того, в 2020 году в нацпроект вовлечено более 2 тысяч предприятий, 4400 человек обучено по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, сотрудники 330 предприятий получили помощь в выходе на экспорт (заключено 149 первых в их деятельности экспортных контрактов стоимостью более 5 млрд рублей), 18221 человек обучен инструментам бережливого производства, расширена инфраструктура поддержки предприятий в создании производственных системы - в 45 регионах созданы региональные центры компетенций.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" в цифрах:

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство"

Фото: IStock

Главные цели нацпроекта - всестороннее улучшение предпринимательского климата в России, увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, наращивание доли малого и среднего бизнеса в ВВП России.

В рамках нацпроекта в 84 регионах страны открыты центры "Мой бизнес", повысилась доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Так, по программе льготного кредитования по ставке 8,5% заключено соглашений на 1 трлн рублей, при этом фактически выдано 873 млрд рублей.

В 82 регионах действуют центры поддержки экспорта, при их помощи на внешние рынки вывели свою продукцию 5 253 субъекта МСП. В регионах ведется работа по созданию промышленных парков и технопарков, в том числе всфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства. Объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса достиг 2,5 трлн рублей, заключено свыше 300 тысяч договоров.

С 1 июля эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, опробованный в пилотных регионах, был распространен на все регионы. По данным ФНС, на сегодня количество зарегистрированных самозанятых граждан превысило 1,5 млн человек. На самозанятых будут распространены все меры поддержки, доступные МСП.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" в цифрах:

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

Фото: IStock

Главная цель нацпроекта - увеличение к 2030 году общего объема несырьевого неэнергетического экспорта на 70%. Для этого разработаны мероприятия для выстраивания всех существующих и новых мер поддержки экспортеров промышленной продукции и продукции аграрно-промышленного комплекса в единую систему. Комплексная экосистема обеспечивает предприятиям необходимую поддержку на всех этапах жизненного цикла экспортных проектов. Экспортерам оказывают финансовые и нефинансовые меры поддержки: им выдают экспортные субсидии, помогают в анализе рынков сбыта товаров, помогают участвовать в выставках, помогают найти потенциальных покупателей.

За три квартала 2020 года объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров достиг 111,4 млрд долларов и превысил значение аналогичного периода 2019 года на 2,1%. По данным за январь-октябрь 2020 года экспорт продукции АПК составил 23,5 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в том же периоде 2019 года. Большая часть поставок пришлась на зерновые - 7,6 млрд долларов, продукцию масложировой отрасли - 3,8 млрд долларов, рыбу и морепродукты - 4,4 млрд долларов, мясную и молочную продукцию - 947,2 млн долларов, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности - 3,5 млрд долларов, на прочие поставки пришлось 3,3 млрд долларов.

В 2020 году в тестовом режиме была запущена комплексная система, предоставляющая российским экспортерам онлайн-доступ к услугам "Одно окно". Цель проекта - упростить взаимодействие экспортеров с институтами развития, министерствами и контролирующими органами, снизить операционные и административные издержки компаний. В ноябре 2020 года уже заработали первые два сервиса: "Таможенное декларирование" и "Подтверждение нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС)" - они признаны наиболее востребованными по результатам опросов бизнеса.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в цифрах:

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

Фото: IStock

Проект входит в состав нацпроекта "Демография". Одна из основных целей - вовлечение не менее 55% россиян в регулярные занятия спортом к 2024 году (в том числе этому поможет строительство новых спортивных сооружений). К 2030 году показатель должен вырасти до 70%.

В 2020 году в рамках федерального проекта создан специальный портал тренировкадома.рф, где ежедневно размещаются наглядные видео с физическими упражнениями, практические советы по развитию мышц, спортсмены дают практические полезные советы.

Кроме того, в 2020 году введено в эксплуатацию более 150 спортивных объектов. Среди них - 104 спортивные площадки шаговой доступности, в том числе в сельской местности.

Также в 2020 году гранты получили 25 НКО, на финансирование спортивных проектов государством было выделено 185 млн рублей. Прошли обучение 7,4 тысячи специалистов в сфере физической культуры и спорта, включая организаторов спортивно-массовой работы на местах, штатных тренеров организаций спортивной подготовки, не имеющих профильного образования, специалистов по хоккею и футболу.

Нацпроект "Спорт - норма жизни" в цифрах: