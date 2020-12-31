Какое российское вино признают во всем мире

В России производится большое количество вин высшего качества, которые удостаиваются самых высоких международных наград. Например, некоторые вина получали выше 90 баллов во всемирно известном рейтинге Паркера, рассказал в интервью "РГ" бизнес-омбудсмен, винодел и знаток вин Борис Титов.

По его оценке, сейчас в России работают около 30 современных, дизайнерских виноделен, которые могут стать украшением любой винодельческой провинции. "Мы скоро обгоним и перегоним по количеству виноделен многие винодельческие провинции мира, мы уже выравниваемся по объему выпускаемого вина и красоты виноделен", - говорит винодел.

При этом он считает, что повторять вино, которое делают другие, тоже важно. "Мы должны выпустить шардоне хорошего качества, чтобы все поняли, что у нас для этого есть все условия и мастерство. Так же, как пино нуар, каберне и любой другой европейский сорт", - поясняет он.

С другой стороны, в России есть интересные автохтоны - наши национальные сорта. В Советском Союзе были изобретены гибридные сорта - "Голубок", "Достойный" или "Цитронный магарача". Но мир узнает Россию по "Красностопу золотовскому".

"Объясняется оно просто: красная стопа - место, к которому крепится виноград, оно у этого сорта красное. А Золотовская - это название станицы в Ростовской области. Вино из такого сорта винограда уже получало 95 баллов в международном рейтинге. Лет 5-7 назад получило 97-98 баллов, завоевало гран-при в Дюссельдорфе. Это очень серьезное достижение", - рассказал Титов.

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