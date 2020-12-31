Новости

2020 год с точки зрения защиты прав человека - 10 главных событий 02:18
Видео: Российские космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Новым годом 01:41
Новый год в Москве начнется с оттепели 01:15
Трамп: Выборы в США не соответствуют даже стандартам стран третьего мира 01:14
Какое российское вино признают во всем мире 01:00
Жертвами атаки в аэропорту Адена стали два сотрудника Красного Креста 00:49
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 30.12.2020
Мишустин уточнил и продлил временные правила вахтовой работы 30.12.2020
СМИ: Пекин засекретил данные о происхождении COVID-19 30.12.2020
Что утвердило правительство Латвии: комендантский час или домашние посиделки 30.12.2020
Роспотребнадзор не рекомендовал алкоголь, пьющим лекарства от COVID-19 30.12.2020
В Москве на новогоднюю ночь объявлен "жёлтый" уровень опасности 30.12.2020
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19 30.12.2020
31 декабря в Москве выходной, но парковки будут платными 30.12.2020
Киев запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам 30.12.2020
Штаб по коронавирусу ответил на главные вопросы по вакцинации 30.12.2020
Электронный сертификат станет доступным к осени 2021 года 30.12.2020
Когда вакцину от коронавируса получат все москвичи 30.12.2020
Можно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом 30.12.2020
Суд в Москве арестовал экс-сотрудника силовых структур по делу о гостайне 30.12.2020
За сутки в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 156 военнослужащих 30.12.2020
Почти 30 человек стали жертвами теракта в Сирии 30.12.2020
Пациент в Швейцарии скончался после прививки от COVID-19 30.12.2020
Кинологи рассказали, чем опасен новогодний стол для собак 30.12.2020
СК начал проверку по факту гибели спикера Ярославской облдумы 30.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
31.12.2020 01:00
Рубрика: Экономика

Какое российское вино признают во всем мире

Текст: Татьяна Карабут
В России производится большое количество вин высшего качества, которые удостаиваются самых высоких международных наград. Например, некоторые вина получали выше 90 баллов во всемирно известном рейтинге Паркера, рассказал в интервью "РГ" бизнес-омбудсмен, винодел и знаток вин Борис Титов.
Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: Reuters
Россияне стали пить больше отечественного вина

По его оценке, сейчас в России работают около 30 современных, дизайнерских виноделен, которые могут стать украшением любой винодельческой провинции. "Мы скоро обгоним и перегоним по количеству виноделен многие винодельческие провинции мира, мы уже выравниваемся по объему выпускаемого вина и красоты виноделен", - говорит винодел.

При этом он считает, что повторять вино, которое делают другие, тоже важно. "Мы должны выпустить шардоне хорошего качества, чтобы все поняли, что у нас для этого есть все условия и мастерство. Так же, как пино нуар, каберне и любой другой европейский сорт", - поясняет он.

С другой стороны, в России есть интересные автохтоны - наши национальные сорта. В Советском Союзе были изобретены гибридные сорта - "Голубок", "Достойный" или "Цитронный магарача". Но мир узнает Россию по "Красностопу золотовскому".

"Объясняется оно просто: красная стопа - место, к которому крепится виноград, оно у этого сорта красное. А Золотовская - это название станицы в Ростовской области. Вино из такого сорта винограда уже получало 95 баллов в международном рейтинге. Лет 5-7 назад получило 97-98 баллов, завоевало гран-при в Дюссельдорфе. Это очень серьезное достижение", - рассказал Титов.

Полную версию интервью Бориса Титова читайте на сайте "Российской газеты"

Экономика АПК

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего