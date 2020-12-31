Китай одобрил свою вакцину от коронавируса для выхода на рынок

Власти Китая одобрили выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm. Такую информацию в четверг распространило Центральное телевидение Китая.

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР допустило данную вакцину на рынок "с дополнительными условиями". Как свидетельствуют клинические испытания, эффективность вакцины составляет 79,34%, она также соответствует требованиям ВОЗ. При этом отмечается, что еще необходимы наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины, пишет РИА Новости.

Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Две вакцины Sinopharm от коронавируса уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах.

В рамках первой фазы вакцинации от коронавируса в Китае планируют привить 50 миллионов человек до 15 февраля 2021 года. В числе первых вакцину получают медики, лица, занятые в пассажирских перевозках, граждане, торгующие на рынках, а также те, кто ввиду профессии подвержен высокому риску заражения коронавирусом.