Лукашенко посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

О серьезных достижениях отечественной медицины доложили Александру Лукашенко во время посещения 31 декабря Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, информирует источник в его администрации. Речь шла в научном центре и о динамике в заболеваемости детей. По этому показателю, пояснила главе государства директор РНПЦ Анжелика Солнцева, среднегодовой прирост сравним с ситуацией в европейских странах - менее одного процента.

Клинический отдел РНПЦ включает стационар на 198 коек, из которых 180 онкологического и 18 реанимационного профиля, а также консультативно-поликлиническое отделение. Ежегодно в центре получают медицинскую помощь около шести тысяч пациентов, из них шесть процентов - иностранные граждане.

Подробно интересовался президент организацией оказания медицинской помощи детям. Руководитель центра сообщила, что ее коллегам есть чем гордиться. Разработана, в частности, "специальная вакцина для борьбы с рядом онкологических заболеваний для пациентов, которые резистентны к обычной проводимой терапии. Успехи очень хорошие", - пояснила она.

Констатировав с сожалением, что примерно половина из тех, кто впервые заболевает в республике, это дети первых четырех лет жизни, специалист объяснила это "генетической поломкой". Правда, генетика, по ее мнению, "без влияния факторов внешней среды может не проявиться так рано".

Но наука, как известно, никогда не стоит на месте. И для дальнейшего ее развития, достижения больших успехов в лечении пациентов необходимы совершенствование материальной базы, обновление инженерных коммуникаций, уточнили ведущие специалисты центра.

Кстати, сообщают новостные порталы, основные направления перспективного развития РНПЦ включают строительство и оснащение нового корпуса, в котором разместятся консультативно-поликлиническое отделение и учебно-методический сектор. Также в планах строительство и оснащение пятиэтажного хирургического центра с отделением трансплантации костного мозга, отделение трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения, операционный блок, лаборатория клеточных биотехнологий и цитотерапии с криобанком.

Предстоит и возведение пансионата для временного проживания пациентов, сотрудников центра, слушателей образовательного центра.