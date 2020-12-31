МЭР: Меры кабмина по ограничению роста цен показали эффективность

Вклад ослабления рубля в показатель инфляции составил 1,5%, считает Крючкова. Кроме того, росту цен способствовали повышение стоимости сельхозпродукции на мировых рынках и более низкий по сравнению с 2019 годом урожай в России по ряду сельхозкультур.

Принятые правительством меры по ограничению роста цен показали свою эффективность - цены на сахар и растительное масло стали снижаться к концу года, при этом Минэкономразвития совместно с другими ведомствами продолжает отслеживать цены на социально значимые товары, и в случае риска их роста будут приниматься соответствующие меры реагирования, добавила Полина Крючкова, чьи слова приводит "Интерфакс".

"Основной вклад в ускорение инфляции в 2020 году внесло произошедшее ослабление валютного курса - по оценке, около 1,5% (из 2,5% увеличения годовой инфляции в декабре по сравнению с январем). Вместе с тем, с учетом стабилизации ситуации на валютном рынке, эффект переноса валютного курса, по нашей оценке, будет исчерпан в I квартале 2021 года", - отметила Крючкова.

При этом рост цен на российском и мировом рынках сельскохозяйственной продукции тоже привел к росту потребительских цен на продукты питания, в том числе социально значимые, добавила Полина Крючкова.

Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ в декабре 2020 года, по предварительным данным, ускорилась до 0,8% с 0,7% в ноябре и 0,4% в октябре.