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31 декабря 2020 г.

Постановление правительства Мурманской области от 30 декабря 2020 года № 971-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 29.12.2020 № 120 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2020 № 944-ПП), следующие изменения:

1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова "за исключением кинотеатров (кинозалов), расположенных на территориях муниципальных образований Мурманской области, где их деятельность приостановлена до особого указания" исключить.

2. В подпункте 8 пункта 3.1.2 слова "кинотеатров (кинозалов), расположенных на территории муниципального образования Кандалакшский район" исключить.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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