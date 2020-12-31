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31.12.2020 09:05
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео победного гола Хуснутдинова в овертайме против Швеции

Текст: Максим Домчев
Опубликовано видео гола Марата Хуснутдинова за несколько секунд до конца овертайма в матче против Швеции, который завершился со счетом 4:3.

Рано утром 31 декабря сборная России по хоккею одержала третью победу на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею. В овертайме дружина Игоря Ларионова сломила сопротивление сборной Швеции - 4:3.

Фото: AP
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Победная шайба была заброшена за пять секунд до конца овертайма, когда российская команда реализовала численное преимущество. Twitter Международной федерации хоккея опубликовал видео точного броска Марата Хуснутдинова.

Также в составе россиян голами отметились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов.

Сборная России прервала серию из 54 матчей без поражений на групповом турнире шведской сборной. В предыдущий раз эта команда проиграла 31 декабря 2006 года.

1 января пройдут заключительные матчи в группе и при благоприятном исходе российская команда может стать первой в группе. Но при любом раскладе ниже второй строчки команда не опустится.

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