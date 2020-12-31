Опубликовано видео победного гола Хуснутдинова в овертайме против Швеции

Опубликовано видео гола Марата Хуснутдинова за несколько секунд до конца овертайма в матче против Швеции, который завершился со счетом 4:3.

The #WorldJuniors kicked into high gear today, capped with an Sweden-Russia OT thriller that ended on the stick of @russiahockey 's Marat Khusnutdinov, snapping @trekronor's 54-game preliminary round win streak! pic.twitter.com/E6HvxnqI4S — IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2020

Рано утром 31 декабря сборная России по хоккею одержала третью победу на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею. В овертайме дружина Игоря Ларионова сломила сопротивление сборной Швеции - 4:3.

Победная шайба была заброшена за пять секунд до конца овертайма, когда российская команда реализовала численное преимущество. Twitter Международной федерации хоккея опубликовал видео точного броска Марата Хуснутдинова.

Также в составе россиян голами отметились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов.

Сборная России прервала серию из 54 матчей без поражений на групповом турнире шведской сборной. В предыдущий раз эта команда проиграла 31 декабря 2006 года.

1 января пройдут заключительные матчи в группе и при благоприятном исходе российская команда может стать первой в группе. Но при любом раскладе ниже второй строчки команда не опустится.